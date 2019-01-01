舍伍德批评热刺球星不够勇敢：而不是责怪教练
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舍伍德坚持认为托特纳姆的球员应该为2019-20赛季糟糕的开局负责，而不是主教练波切蒂诺。
热刺上赛季连续第四年进入英超前四，同时也首次进入了欧冠决赛。
波切蒂诺因为在热刺取得了巨大的进步而受到了广泛的赞扬，在今年夏天的早些时候，当一些新球员在转会窗口被引进后，人们的乐观情绪达到了历史最高点。
不幸的是，热刺已经无法达到上个赛季设定的高标准，在12场比赛后滑落到英超联赛的第14名。
热刺在最近的五场主场比赛中没有一场胜利，他们必须在周六客场击败西汉姆，从而和排名第18的沃特福德之间拉开距离。
波切蒂诺因为球队最近的表现受到了很多批评，但是舍伍德认为球员们应该为他们令人担忧的状态承担更多的责任。
“我不怪教练，我怪的是球员，”这位前托特纳姆主帅告诉《TalkSPORT》。
“当事情不顺利的时候，他们必须正视自己，有勇气在危险的地方控制球权，真正把比赛带向对手。”
“因为，目前，他们中的一些人看起来像是在躲藏。”
“当你状态不好的时候，你总是在找借口，每个人都指向一个明显的原因，那就是球队的不确定性。”
“三到四名球员的合同已经到期，其他一些球员的合同明年也将到期。这不是波切蒂诺想要的，他想要的是能够长期留在那里的球员。”
“但是，你仍然需要充分利用你所拥有的。”
热刺已经落后欧冠席位区11分，如果他们不能在来年五月再次进入到欧冠决赛，他们就很有可能无缘明年的欧洲赛事。
在这个周末面对铁锤之后，如果热刺能在11月26日主场对阵奥林匹亚科斯的比赛中得到3分的话，他们就能晋级16强。
波切蒂诺的球队将会在四天后迎来另一场重要的英超比赛，伯恩茅斯将会抵达托特纳姆热刺球场。