舍伍德批评热刺球星不够勇敢：而不是责怪教练

一名在热刺俱乐部同时担任过球员和教练的人士把球队状态不稳定的原因归咎于阿根廷人的后防线。

舍伍德坚持认为托特纳姆的球员应该为2019-20赛季糟糕的开局负责，而不是主教练波切蒂诺。

热刺上赛季连续第四年进入英超前四，同时也首次进入了欧冠决赛。

波切蒂诺因为在热刺取得了巨大的进步而受到了广泛的赞扬，在今年夏天的早些时候，当一些新球员在转会窗口被引进后，人们的乐观情绪达到了历史最高点。

不幸的是，热刺已经无法达到上个赛季设定的高标准，在12场比赛后滑落到英超联赛的第14名。

热刺在最近的五场主场比赛中没有一场胜利，他们必须在周六客场击败西汉姆，从而和排名第18的沃特福德之间拉开距离。

波切蒂诺因为球队最近的表现受到了很多批评，但是舍伍德认为球员们应该为他们令人担忧的状态承担更多的责任。

“我不怪教练，我怪的是球员，”这位前托特纳姆主帅告诉《TalkSPORT》。

“当事情不顺利的时候，他们必须正视自己，有勇气在危险的地方控制球权，真正把比赛带向对手。”

“因为，目前，他们中的一些人看起来像是在躲藏。”

“当你状态不好的时候，你总是在找借口，每个人都指向一个明显的原因，那就是球队的不确定性。”

“三到四名球员的合同已经到期，其他一些球员的合同明年也将到期。这不是波切蒂诺想要的，他想要的是能够长期留在那里的球员。”

“但是，你仍然需要充分利用你所拥有的。”

热刺已经落后欧冠席位区11分，如果他们不能在来年五月再次进入到欧冠决赛，他们就很有可能无缘明年的欧洲赛事。

在这个周末面对铁锤之后，如果热刺能在11月26日主场对阵奥林匹亚科斯的比赛中得到3分的话，他们就能晋级16强。

波切蒂诺的球队将会在四天后迎来另一场重要的英超比赛，伯恩茅斯将会抵达托特纳姆热刺球场。