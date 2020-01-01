致胜红牌 西蒙尼：巴尔韦德做了不得不做的事情

这位乌拉圭国脚在比赛还剩5分钟时被罚下，但他的犯规使得比赛没有进球，直到皇马点球获胜。

迭戈·西蒙尼表示，在马德里竞技和皇家马德里的西班牙超级杯决赛中，费德里科·巴尔韦德对阿尔瓦罗·莫拉塔犯规是正确的。

在加时赛还剩5分钟的时候，巴尔韦德的犯规让他被罚下，但成功令对手没有得分。皇马在点球大战中获胜，巴尔韦德被授予最佳球员，西蒙尼认为这是合理的。

他在新闻发布会上说：“我认为最佳球员的奖项是非常有意义的，因为巴尔韦德用那个动作赢得了比赛。”

“这是比赛中最重要的一个动作。如果比赛继续下去，这可能是一个进球。我告诉他不要担心，他做了他不得不做的事。我们要看他们给他多少日子。”

对于巴尔韦德来说，他对被罚下感到失望，并让他的队友处于少打一人的不利地位。他也承认了西蒙尼的评论，对对方主教练表示了敬意。

“我的队友们都支持我。这是悲伤的。如果我把它（MVP奖）给每个人看，那会很不舒服。”21岁的他告诉媒体：“我很生气，因为我离开的时候球队少打一人。但他们支持我，这是件好事。”

“我想提一下西蒙尼，他也走过来，说了一些我不会说的话。但我想强调一下，因为没人这么做。”

皇家马德里主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯认可了巴尔韦德对莫拉塔的拦截，但是他说，现在还不确定接下来会发生什么。

“现在还不知道会发生什么。”佩雷斯在赛后告诉Movistar Plus：“但是他在守门员面前阻止了莫拉塔的机会，而守门员本来可以阻止的。”

“很多事情都有可能发生。但它让我们打平，进入点球大战，赢得了奖杯。”

他还表达了对马竞主席恩里克·塞雷佐的同情，称他在艰难的环境下表现得令人钦佩。

“塞雷佐的表现就像他自己，像一个绅士。”这位72岁的主席补充道：“他是一个杰出的朋友。我在他输球的时候和他在一起，因为在点球中有很多运气，而这一次它倾向了我们这边。”