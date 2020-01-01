致敬青训好友 努里的不幸驱使贝尔温转会热刺

荷兰边锋在对曼城的比赛中打进了他在新俱乐部的第一个进球，并把这个进球献给了他的前队友。

斯蒂芬·贝尔温透露他将在托特纳姆的处子秀上为他儿时的朋友、阿贾克斯青训学院的队友努里进球。

努里在2017年的一场友谊赛中遭遇心脏骤停。他活了下来，但却因此遭受了永久性的脑损伤。

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贝尔温在去埃因霍温之前曾在阿贾克斯的青训营和努里一起踢了6年球。他说，在对阵曼城的英超处子秀并为球队首开纪录之前，他和努里的弟弟穆罕默德·努里有过一次谈话。

“我和他的弟弟谈过，他告诉我:‘你会为他进球的，’”贝尔温对《卫报》说。“我说:‘好吧，看好我吧，我要进球了了。’我做到了。”

“当我听说努里脑部损伤时，我简直无法形容我的感受。那段时间我都不太能睡着。”

“刚开始的几个星期，我不敢踢球，不敢上场，因为他还是个年轻的孩子，突然就倒下了。”

“这是困难的。它仍然是困难的。我每天都和弟弟聊天，但还是很困难。”

与此同时，贝尔温透露了他是如何迅速转会到热刺的，他原本希望在夏天离开埃因霍温，而不是一月份。

“我父亲打电话给我说，‘收拾好你的东西，你要去伦敦了。’

“一切都很快。我没想到会在一月份转会成功。我想的是在夏天。但如果托特纳姆想要你，你不能说不。”

他还透露了他想在英格兰取得成功的雄心，并欢迎人们将他与曼联传奇人物、曾在埃因霍温执教过他的荷兰人鲁德·范尼相提并论。

“这就是我来这里的原因。你想成为最大的，最伟大的。我希望我在英国能有那么大。”

贝尔温的另一个野心是，他的标志性庆祝动作能在将来的某一时刻出现在电子游戏《FIFA》中。

“(庆祝动作)是我整个职业生涯都在做的一件事。我的一个朋友叫我这么做，我就这么做了。我希望他们有一天能在FIFA游戏中看到它。”