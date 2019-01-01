致命失误葬送好局 名宿：德赫亚需暂时远离足球

曼联在英超第36轮中主场迎战切尔西，在领先一球的情况下，由于门将德赫亚的失误被切尔西扳平比分，曼联无奈接受平局，争四希望渺茫。曼联名宿加里-内维尔认为，德赫亚应该暂时远离足球，找回状态。

北京时间4月29日，今天凌晨结束的英超第36轮上演了一场焦点战，曼联坐镇老特拉福德迎战切尔西。

主场作战的红魔由马塔率先进球，取得领先优势，然而在上半场比赛接近尾声时，德赫亚面对吕迪格的远射扑救脱手，阿隆索补射扳平场上比分。1-1的比分保持到了终场哨响，曼联无奈接受一场平局。此役过后，曼联仍然位于积分榜第六位，比第四位的切尔西仍少3分。在联赛还剩两轮的情况下，前四基本无望。

红魔名宿加里-内维尔对于德赫亚的发挥感到非常失望，建议他暂时远离足球。

内维尔在天空体育节目中说：“对于大卫-德赫亚，我已经不知道说什么了。最近一段时间，他的表现犹如噩梦。这令人难以置信。”

“我在1999-2000赛季也曾度过一段噩梦般的时期。我当时迫切希望夏季休赛期的到来，我认为德赫亚也是如此。他需要暂时远离足球，需要重启。此刻对他来说太艰难了。”

曼联门将在过去几周内的表现非常糟糕。在欧冠对阵巴萨的比赛中，他出现黄油手，让梅西破门得分；在曼市德比中，他慌乱的出击没能阻止萨内的进球。

尽管德赫亚的失误让人难以接受，然而在老特拉福德的曼联球迷们仍然在支持这位西班牙门将，他们在半场结束时高声唱响德赫亚的名字。

“在过去几个赛季，德赫亚一直拖着曼联前行，他就是曼联的整个后防，”内维尔补充说。“尽管他出现了失误，但他仍然会得到球迷们足够的尊重。”