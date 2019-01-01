致命一击助曼城登顶 瓜帅赞阿奎罗蓝月传奇

曼城在英超第36轮中客场挑战伯恩利，凭借阿奎罗的进球，曼城1-0小胜对手，以1分优势超过利物浦再次登顶积分榜。主帅瓜迪奥拉称赞阿奎罗是曼城俱乐部的传奇。

北京时间4月29日，曼城与利物浦的争冠仍在继续。在英超第36轮中，曼城客场1-0小胜伯恩利，他们再次超过利物浦跃居积分榜榜首，为曼城打入制胜进球的是阿根廷射手阿奎罗。

阿奎罗的进球尽管被对手在门线上头球解围出来，但经过门线技术确认，皮球已经越过球门线2.95厘米，进球有效。这也是阿奎罗本赛季第20粒联赛进球。

瓜迪奥拉说：“这家伙绝对是俱乐部的传奇！他一直在进球，为我们在关键时刻打入进球。”

“他是一名令人难以置信的球员，每次他取得进球，我都感到非常高兴。”

此役过后，曼城以1分优势力压利物浦再次回到积分榜榜首。瓜迪奥拉补充说：“我们已经在联赛取得12连胜了，在过去20场比赛中，我们赢下19场，这是非常大的成就。”

“我们将排名第三四位的球队甩开了20分，这太让人难以相信了。在赛季开始的时候，我可没有预料到这样的局面。”

瓜迪奥拉对于争冠形式表示：“这对利物浦和我们来说都非常艰难，因为我们的积分已经到了91分、92分，但是仍然没能拿到联赛冠军。”

阿奎罗赛后谈到进球时说：“我认为那粒球绝对过线了！感谢门线技术。我非常高兴自己能打入进球，上半场我们其实还有很多进球机会。””