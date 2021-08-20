致力环保减排 曼城推出可食用咖啡杯

英超冠军在2021-22赛季第一场主场比赛前宣布了新的餐饮系列，其中一个细节引人注目

曼城球迷将有一个不同寻常的新零食选择，当他们回到伊蒂哈德球场观看他们2021-22赛季的第一场英超主场比赛时，俱乐部商店将推出“可食用咖啡杯”。

在本周末对阵诺维奇城的比赛前，这支冠军球队公布了一系列新的食物和饮料选择，称这是为了增加主场餐饮的本地采购数量，并减少环境浪费。

除了当地食物和手工啤酒之外，曼城还推出一个引人注目的新方法来推行环保，那就是“吃掉你的杯子”活动。但当然，如果球迷不想吃掉咖啡杯，他们也不会被强迫这么做。

在俱乐部网站上的一份声明中，曼城表示：“这是俱乐部首次推出‘可食用咖啡杯’。这个奇妙且具创造性的理念为解决浪费提供了一个解决方案，那就是吃掉你的杯子！”

“在体育场外的曼城广场中，我们将提供全套的热饮服务。如果愿意，球迷们可以选择将这些杯子扔掉。”

虽然曼城没有透露这款可食用咖啡杯的细节，但它们很可能是由华夫饼或饼干类食品制成的，类似于冰淇淋筒。

使用这些可食用杯子是曼城减少塑料垃圾承诺的一部分，俱乐部还宣布，从本周末对阵诺维奇的比赛开始，啤酒将使用纸杯供应。

他们还宣布与曼彻斯特地区的四家手工酿酒厂和七家当地食品店合作。

曼城球迷们希望能一边享受他们的咖啡杯，一边看着他们的球队从令人失望的揭幕战中恢复过来，在首轮联赛中，曼城在客场0-1输给了热刺。