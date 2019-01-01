致人重伤 尼亚尼翁向利物浦小将道歉

法国人用一个红牌动作将他的同胞送上了担架，并在赛后在社交媒体上道歉。

塞维利亚的乔里斯·尼亚尼翁在社交媒体上公开向利物浦和亚塞尔·拉鲁奇道歉，此前他的恐怖犯规将这名少年送上担架。

塞维利亚在波士顿一个闷热的夜晚战胜了利物浦，90分钟结束时亚历杭德罗·波佐的进球为西甲球队取得2-1的胜利。

但比赛的主要话题不会是进球，而是下半场尼亚尼翁对拉鲁奇的红牌犯规。这名少年带球穿过中场时，尼亚尼翁上前踢了拉鲁奇的膝盖，拉鲁奇摔倒在草坪上。

裁判当场出示红牌，拉鲁奇在医护人员的照料下在地上呆了几分钟。最终，拉鲁奇被担架抬出了赛场，随后被发现拄着拐杖，膝盖上还带着支架。

比赛结束后，尼亚尼翁在他的推特上用法语发表了道歉，承认这是“令人憎恶的行为”，并向拉鲁奇祈祷。

“我想向利物浦俱乐部公开道歉，向球员的家人和他的支持者道歉。”尼亚尼翁写道：“就我而言，这是一种令人厌恶的行为，不管原因是什么，在足球场上是看不到的。我所有的祈祷都是对球员和他的家人。”

赛后，尤尔根·克洛普并不高兴，但他选择把注意力集中在拉鲁奇受伤的情况上。

克洛普对记者说:“现在就用我对形势的看法来制造头条新闻还为时过早。让我来谈谈亚塞尔的情况;看起来他很幸运，但是，当然，事情总是这样，我们要等一会儿。他不能继续踢球了，这是第一个不太好的迹象，但在更衣室里一切都很好，就像哈利·威尔逊一样。

“他全速踢他，在那一刻，(如果)他踢他的位置有点不同，那么就完蛋了。他是一名运动员，所以没事，什么都没发生。我不是百分百知道。看起来他很幸运，但我只是很快地和医生谈了谈，他就是这么说的，但我们必须看看。”