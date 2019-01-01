至今遗憾未夺世界杯 猎豹坚信原本确有机会

前喀麦隆队长相信，在他仍是非洲雄狮一员的那个年代，他们其实是有实力夺得世界杯冠军的。

38岁的埃托奥在今年宣布了退役的决定，而作为一名职业球员，他曾为自己的国家队效力长达15年之久，并且帮助非洲雄狮四进世界杯决赛圈，其中两届他还戴上了队长袖标。

尽管喀麦隆在四届世界杯中都没能从小组赛突围，但埃托奥至今仍然认为，他们原本是有实力成为非洲大陆第一个赢得世界杯冠军的球队。

当时的世界杯阵容除了埃托奥之外，还有里格伯特-宋，帕特里克-姆博马，格雷米，马蒂普和舒波莫廷等一众能力不容小觑的球员。

埃托奥在接受AFP采访时说道：“我告诉自己，加上所有和我一起为喀麦隆效力的这些现象级球员，我们本来是有机会赢得世界杯冠军的。”

“ 但这已经不可能了。世界杯是我唯一一个没能赢得的奖杯，但我和球队一起拥有了很多难忘的世界杯瞬间。”

对于埃托奥的世界杯之旅而言，他担任球队队长的2010和2014年世界杯，都是喀麦隆状态最低迷的时候，他们在这两届世界杯中，输掉了所有的小组赛。

再往前追溯，喀麦隆取得过得最好的世界杯成绩还要回到1990年。当时他们进入了四分之一决赛，成为了第一支走到这个阶段的非洲球队。

虽然没能赢得世界杯冠军，但猎豹仍然跟随国家队收获了两块非洲杯冠军的奖牌以及一块奥运会冠军奖牌。

不过这名前巴萨，国米和切尔西锋霸认为，在所有荣誉中，他所赢得的第一个非洲杯冠军（2000年），对于自己来说意义最为重大。

“我必须要说说我的第一个非洲杯冠军（2000年），因为那是我的第一届非洲杯，那是个很难忘的时刻，因为我们本来希望98年法国世界杯上创造历史。”

“在那支伟大的球队中，我并不是首发，但最后，我用我自己的方式为球队做出了贡献，那真是非常美好的回忆。”

现在，埃托奥正在规划自己告别职业球员后的生活，成为主帅将成为他的计划之一。