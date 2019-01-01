自谦身价无一亿 葡超巨星亲承今夏愿赴英伦

曼联试图在今夏重建球队，索尔斯克亚希望在多个位置加强引援，葡萄牙体育中场布鲁诺-费尔南德斯成为红魔的目标之一，这位葡萄牙国脚表示，他已经为在英超踢球做好准备。

北京时间4月18日，据《每日镜报》消息，包括曼联在内的多家英超俱乐部都对葡萄牙体育中场球员布鲁诺-费尔南德斯有浓厚兴趣，而他本人则表示已经做好前往英超踢球的准备。

今年24岁的费尔南德斯本赛季各项赛事已经收获28粒进球，打破了切尔西传奇兰帕德的中场球员单赛季进球记录。

此前有报道称，他在今夏会前往老特拉福德加盟曼联。费尔南德斯告诉记者，他曾在去年夏天拒绝了来自英超和西甲的球队，当时他不希望离开葡萄牙，但他现在表示已经准备好前往英超了。

“去年合同结束的时候，我收到了一些球队的合约，主要来自西甲和英超，但当时我还没有做好离开葡萄牙的准备。”

“不仅是因为英超很难踢，更是英超的比赛实在太多了。”

“我在葡萄牙体育的处子赛季是第一次踢这么多的比赛，我认为自己需要再经历一个赛季强度的历练，习惯这样的比赛节奏。现在如果我前往英格兰或者西班牙踢球，我认为自己能满足这样的要求了。”

葡萄牙体育将费尔南德斯看做球队身价最高的球员之一，所以在他的合同中加了1亿欧元的违约金条款，不过球员本人则对此条款感到受宠若惊。

他说：“世界上没有任何球员的身价应该达到1亿欧元，但这个条款体现了俱乐部对我的信任，我感到骄傲。”

据悉，曼联俱乐部代表已经开始就费尔南德斯的转会进行谈判，此外，曼联还在密切关注本菲卡球员费利什和迪亚斯。