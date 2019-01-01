自诩背后经纪人 巴舒亚伊：我把普利西奇推向切尔西

巴舒亚伊曾在去年年初被切尔西外借至多特蒙德，因此与普利西奇共事半个赛季。巴舒亚伊在社交媒体上自诩是操作普利西奇加盟切尔西的背后“经纪人”。

多特蒙德年轻球星普利西奇将在赛季结束后正式加盟切尔西的消息，成为元旦以来转会市场上最大的新闻。曾经以“快乐足球”在各大社交媒体平台上火了一把的比利时前锋巴舒亚伊再次逮到机会，自诩是操作这次交易的背后“经纪人”，完美地蹭了一波热度。

巴舒亚伊在其个人社交媒体Instagram的账号上分享了一张与普利西奇的合照，并且赞美自己的前队友是“超级天才”，而这次更新Instagram最大的亮点是巴舒亚伊还开玩笑地宣称自己是“经纪人米希”。

球迷与追随者旋即回复打趣询问，经纪人米希还要把谁带来斯坦福桥球场，甚至有球迷调侃他能否把他自己带回切尔西。

巴舒亚伊于2016年与切尔西签下了五年合约，但是由于缺乏出场机会，他在上赛季被外借到多特蒙德，因此与普利西奇有过半年的共事。

尽管目前被切尔西外借到巴伦西亚，但是巴舒亚伊仍然心系东家，大赞切尔西签下了一名天赋异禀的新星。

由于状态不佳，巴舒亚伊可能在冬窗遭到巴伦西亚“退货”，加上切尔西主帅萨里已经对莫拉塔心灰意冷，不知道这位“经纪人”能否把握机会在斯坦福桥再次证明自己的实力，并且能和普利西奇胜利会师。