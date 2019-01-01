自视过高终犯众憎 伊布铜像被马尔默球迷破坏

在球迷们对他决定投资另一家俱乐部感到愤怒之后，这位瑞典球星的铜像遭到了破坏。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇在前俱乐部马尔默的雕像被点燃，此前瑞典前锋宣布他决定成为竞争对手哈马比的股东之一。

社交媒体上发布的视频显示，一群支持者在马尔默的瑞典银行体育场外点燃了这座雕塑，而瑞典媒体报道称，附近的地面上散布着种族主义信息。

在伊布确认他将投资哈马比后不久，愤怒的反应就发生了，尽管他在马尔默开始了自己的职业生涯。

伊布拉希莫维奇坚持认为这个决定和他以前的俱乐部没有任何关系，他称赞哈马比是一个有很大潜力的俱乐部。

“这与马尔默无关。”他对法国晚报说：“谈到马尔默，我们会说到球员兹拉坦。我想他们在马尔默会尊重这一点的。我和俱乐部的关系一直很好。这与我作为一个足球运动员无关。我想马尔默的人会为我高兴的。”

伊布在哈马比官网的一份声明中说：“哈马比是一家非常棒的俱乐部，拥有热情的支持者，在斯德哥尔摩和瑞典都享有很高的声誉。我一直都很喜欢俱乐部和球迷，我对俱乐部近年来在球场内外的表现印象深刻。能够加入哈马比并不断进步，感觉既有趣又令人兴奋。”

然而，马尔默官方支持者组织MFF的副主席Kaveh Hosseinpour表示，伊布拉希莫维奇严重误判了形势，球迷们对这位昔日英雄的决定感到愤怒。

Hosseinpour对Fotbollskanalen说：“我还没有听到有人认为这是好事。每个人都非常挑剔。一些人感到失望，一些人感到愤怒，还有一些人认为这很愚蠢。这不是一个‘令人高兴’的消息，而是一个让人感到不舒服和错误的发展。

“他可能忘了他对马尔默意味着什么。当他说马尔默会为他高兴时，他误解了自己的立场。我们不快乐。我认为没有人会特别为他高兴。马尔默没有一个人穿着伊布的洛杉矶银河的球衣跑来跑去——在这里你是在和（队长）马库斯·罗森贝里一起踢球。我认为他高估了他对我们的意义。事情就是这样。”