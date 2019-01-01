自知难留丹麦指挥官 热刺有意阿贾克斯红人

据报道，毛里西奥·波切蒂诺已经知道谁可以取代埃里克森的位置。

今年夏天，热刺中场埃里克森的合同只剩下一年，他目前的合同将于2020年6月到期。

热刺已经意识到与埃里克森续约的可能性已经越来越小，据称皇家马德里、巴塞罗那、巴黎圣日耳曼甚至曼联都对埃里克森有兴趣。

因此，波切蒂诺一直在寻找潜在的替代者，现在有消息称，他已经把自己的心放在了一个特别的男人身上——波切蒂诺很快就能近距离看到他的目标。

阿贾克斯球星哈基姆·齐耶赫就是这个问题的答案，这位摩洛哥人在阿贾克斯晋级欧冠半决赛的过程中度过了一个激动人心的赛季。

齐耶赫和阿贾克斯将在欧冠半决赛中与热刺交锋。齐耶赫的合同到2021年到期，他一直与曼联、利物浦和曼城联系在一起，但现在热刺也准备让他成为夏季转会的头号目标。

现在，《每日镜报》的一篇报道称，这位摩洛哥国脚“售价仅为2500万英镑”，他吸引了许多欧洲顶级俱乐部的兴趣。

本赛季在阿贾克斯的所有比赛中，齐耶赫已经打进19球，助攻20次，尽管阿姆斯特丹的球队希望卖掉一些有影响力的球员，比如马马泰斯·德里赫特和大卫·内雷斯。

报道称曼城认为齐耶赫是京多安的潜在替代者，京多安在曼城的未来充满了不确定性。

然而，如果埃里克森离开，齐耶赫将有一条清晰的道路进入热刺首发，据报道2500万英镑的转会费足以吸引热刺认真考虑他。