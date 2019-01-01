自知之明 枪手猎物：没人会为我掏三千万

在经历了出色的2018-19赛季后，伯恩茅斯的边锋弗雷泽可能会在夏天转会。

伯恩茅斯球星瑞安·弗雷泽回应了有关他今夏将离开樱桃军团的传闻，他说他不相信会有球队支付俱乐部给他的3000万英镑(3800万美元)的标价。

英超球队阿森纳是媒体谈论弗雷泽未来时提到最多的球队，而利物浦也被认为对这位25岁的苏格兰国脚感兴趣。

如前所述，据说樱桃军团开出了3000万英镑的要价，这个数字将会使枪手的夏季预算大幅缩水，而球员本人则表示，他无法想象有兴趣的球队会开出如此高的报价。

弗雷泽在接受《苏格兰人》采访时表示：“老实说，我认为没有人会支付那(3000万英镑)。我们最后一次谈论我的未来是在六七个月前，但从那以后什么也没说。即使是在赛季末我和经理埃迪·豪的会面中，我们也没有谈论我的未来。他知道我不是谈论这件事的人。如果事情发生了，它就会发生。如果没有，我就不会把拨浪鼓扔出婴儿车。我会继续努力的。我在Instagram上不断收到我要去的地方的标签，我想‘是吗?’我在伯恩茅斯还有一年合约。如果我在那里，我会付出我的一切。如果我在别的地方，我会付出我的一切。我只想踢得好，尽我最大的努力，为我的队友努力。(与大俱乐部联系在一起)很好。但我只是喜欢踢足球的球员之一，无论我在哪里。我从来没有想得太远，我从来没有想过‘我要去哪里踢球?’因为如果你开始这样想，那么你可能会开始踢得很糟糕，不能集中精力在球场上。自从本赛季在伯恩茅斯结束后，我一次也没有想过‘下个赛季我会在哪里?’我只是想在苏格兰对阵塞浦路斯和比利时的比赛中保持健康，然后我该去哪里，我就去哪里。我只想享受足球，这就是我所关心的。”