自省自查 马奎尔指出曼联防守薄弱环节

红魔后卫很高兴看到球队获得了更多的零封，但他也承认在定位球防守上需要努力。

哈利·马奎尔承认曼联本赛季“在定位球上表现不佳”，但最近的零失球和他与维克托·林德洛夫的中后卫搭档让他倍受鼓舞。

马奎尔已经在老特拉福德担任了队长一职，并成为索尔斯克亚计划的重要组成部分，但曼联仍在挣扎中。

马奎尔承认还有球队改进的空间，尽管在过去的三场比赛中他们没有丢球。

其他球队

马奎尔在接受曼联官方网站采访时表示：“与赛季初相比，我们保持了更多的零失球纪录，我们从来都不是一个让对手得到很多机会的球队。”

“我们的防守在定位球上表现不佳，我们在禁区外被打进了几个漂亮的球，但我们并没有看到大卫（德赫亚）不得不做出5到6次扑救的比赛，除了在联赛杯第二回合对阵曼城的比赛中，大卫表现得很出色。”

“这是一个正在建立的伙伴关系，我认为我们会越来越好，并开始保持更多的零封，就像我们最近一直做的那样。”

瑞典国脚林德洛夫希望情况能够如此，他说：“和哈利一起踢球很好。他是一名出色的球员，和他搭档感觉很好。”

“我们想赢得更多的比赛，我认为，每一场我们一起踢的比赛，我们会变得越来越好。希望我们能不断进步，帮助球队取得更多的零封，取得更多的好成绩。”

曼联将在周一重返赛场，届时他们将迎战前四球队切尔西。