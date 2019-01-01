自由转会尤文在即 巴黎中场拉比奥将接受体检

法国中场准备结束他在巴黎圣日耳曼痛苦的几个月，并以自由转会的方式加盟意大利冠军球队。

巴黎圣日耳曼中场阿德里安·拉比奥将在周一接受尤文图斯的体检，然后将与这家都灵俱乐部签署一份为期五年的合同。

尽管这位24岁的球员完全健康并且可以上场，但是他在去年就合同谈判的问题公开争吵之后就没在2019年里为巴黎圣日耳曼上场比赛过。

尽管主教练托马斯·图赫尔声称他被排除在一线队并不是由于他的合同问题，但双方在新合同谈判上的固执似乎导致了僵局，最后导致这位法国国脚目前的合同到期。

拉比奥并不缺少追求者，据报道，自一月份以来，他已经与多家欧洲俱乐部进行了初步的谈判，但最终他将转会到意甲冠军。

尤文图斯体育主管法比奥·帕拉蒂奇星期五飞去了法国首都，在拉比奥星期一返回意大利完成体检之前，完成谈判并确保与拉比奥完成签约。

巴塞罗那、托特纳姆热刺、曼联和利物浦都曾被与这名球员联系在一起，但现在看来，他将不可避免地在2019-20赛季为斑马军团效力。

尤文图斯在周日下午在社交媒体上发布了一段视频，用“点燃我们的明天”的口号发布了尤文的声明。

据够力足球前几天的报道，这名法国人预计每个赛季将获得700万欧元(合600万英镑/ 800万美元)的薪水，而他的母亲维罗妮卡作为他的经纪人，将从这笔转会中收取1000万欧元(合900万英镑/ 1140万美元)的服务费。

拉比奥现在将成为众多加盟斑马军团的自由球员中最新的一员，其他球员包括前阿森纳中场拉姆塞、博格巴、皮尔洛等。

在转会结束后，尤文图斯很可能将注意力转向阿贾克斯后卫德利赫特，据够力足球本周早些时候报道，他们即将以7000万欧元(6300万英镑/ 8000万美元)的价格签下他。

此外，罗马左后卫卢卡·佩莱格里尼在周日接受了尤文图斯的体检，最终完成了1000万欧元(900万英镑/ 1100万美元)的转会。