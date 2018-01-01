自由身在即 里贝里不确定拜仁之后落脚何处

这位经验丰富的法国边锋将在明年夏天成为一名自由球员，但目前他几乎没有考虑过下一步的行动。

里贝里还没有决定，一旦离开拜仁慕尼黑，他的未来会在哪里。

随着他的合同到期，德甲冠军也在寻求更新老球员阵容，这位法国边锋将在明年夏天成为一名自由球员。

届时，在安联球场度过12年里贝里将达年满36岁。

他声称仍在享受自己的足球生涯，这意味着他将会寻找另一家俱乐部作为落脚点，但目前还没有关于他下一步的决定的细节。

里贝里在周三拜仁3:3战平阿贾克斯的欧冠比赛中为拜仁踢了71分钟。当被问及他的未来时，里贝里回答说：“我还不知道，我想踢球，直到我的身体觉得承受不了为止。”

“当你的职业生涯像我一样漫长的时候，那就意味着你已经有16年的职业生涯了，其中12年在拜仁，那么问题就不在于我是否还喜欢踢足球了。”

“我总是贡献百分之百的强度和表现。”

“我一直很尊重这件球衣。我永远不会忘记俱乐部和球迷为我所做的一切。这很难，但这就是足球生活。我们得等等看才知道之后会发生什么。”

“很多人问我下赛季的情况。但我不想想太多。”

“我感觉很好，几个月后就36岁了。感谢上帝，这个赛季我很少受伤，几乎每场比赛都在踢。这很好。我们不必太担心受伤了。”

里贝里将在明年夏天跟随另一位长期效力的边锋罗本一起离开拜仁。

对拜仁来说，告别这两位偶像人物将是一件艰难的事情，因为他们在国内无人能及的统治时代发挥了领导作用。

人们将会深情地记住他们，而大卫·阿拉巴也希望2019年不会是这两位球星令人难忘的职业生涯的落幕。

谈到里贝里即将离开，他说:“离夏天还有很长的一段路要走，拜仁和弗兰克都必须做出决定，这取决于他的感受。”

“你可以看到他仍然很健康，并且在努力训练，对我们来说他仍然是一个非常重要的球员。”