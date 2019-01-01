自由人选择多 拉比奥谈转会尤文 曼联也有可能

这位法国国脚中场球员即将成为自由球员，并且可能在这个夏天转会到意大利或者英格兰。

巴黎圣日耳曼的阿德里安·拉比奥承认已经与尤文图斯进行了谈判，而转会曼联的大门也仍然敞开着。

按照目前的情况，这位法国国脚中场在拒绝与法甲冠军续约后，将在夏天以自由转会的形式出现在市场上。

这导致他被冻结在王子公园球场之外，自2018年12月11日以来没有上场露面。

然而，拉比奥是一个在足球最高水平经过验证的执行者，并拥有未来发展的潜力，因为他只有24岁。

对于欧洲各主要球队来说，他仍然是一个有吸引力的人选，并见证了各种潜在目的地的讨论。

他的下一个转会目标可能是意大利或者英格兰，意甲冠军尤文和曼联都与他有密切的联系。

拉比奥告诉罗马体育报他目前的处境：“我已经和尤文图斯谈过了，这是一个伟大的俱乐部，每个人都想去那里踢球。”

“我非常喜欢意大利，那里很棒。等待我的是一个要求很高的赛季。会去尤文图斯嘛？尤文看过我的比赛，我们谈论了这件事，但是我什么也说不出来。”

“曼联？和去年一样，我还没有决定。我现在正在度假。你很快就会知道的。”

拉比奥转会老特拉福德的传闻已经有一段时间了。

阿森纳也被认为有兴趣把他带到英格兰联赛。

然而，如果这两个英超对手希望达成协议的话，他们可能不得不迅速行动。

尤文图斯作为意大利足球的主导力量，对任何球员都有着明显的吸引力。

他们已经从阿森纳得到了威尔士国脚拉姆塞来加强他们的中场选择，但是他们似乎还在市场上寻找更多有能力的球员。

在看到自己在巴黎的职业生涯停滞不前后，他必须在今年夏天做出一个重大决定。

拉比奥十几岁的时候在曼城的青训系统里呆过一段时间，从2010年起就在巴黎圣日耳曼效力，为俱乐部出场227次。