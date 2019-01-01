自有留爷处 本泽马：让我代表其他国家效力吧

皇家马德里队前锋回应了来自法国足协主席关于他的评论。

皇家马德里的前锋卡里姆·本泽马在被告知他将不会再被选上后要求代表另一个国家出赛。

自2015年起，本泽马就被无缘为法国国家队效力。本泽马与瓦尔布埃纳的争议事件让他失去了国家队的位置。尽管31岁的他仍然是这个星球上最高产的前锋之一，但是并没有法国队的青睐。上赛季他再次为皇马打进了30球，并且在目前的赛季中又为球队贡献了11个进球。

法国足协主席的诺埃尔·勒·格雷特驳斥了任何有关本泽马有机会重返国家队的说法。

他告诉RMC体育：“对我来说，本泽马是一个非常好的球员。我从未批评过他的品质。相反，他今年在马德里再次证明了他是这个位置上最好的球员之一。但是他和法国的冒险之旅已经结束了。”

本泽马对被迫从国家队退役感到很不舒服。对他来说，选择的决定权应该完全掌握在主教练德尚的手中。

鉴于情况似乎并非如此，那么他愿意在其他地方宣誓效忠。

他已经为国家队出场81次，其中多次在大赛中出场，所以他的愿望没有机会实现。

本泽马在社交媒体上表示：“要知道，我的国家队职业生涯何时结束将由我自己来决定。如果你认为我完蛋了，那就让我为一个我有资格为之效力的国家效力，我们拭目以待吧。”

本泽马已经打进了27个国家队进球，但是在没有他的情况下，法国队在众星云集的阵容中度过了4年，并在2018年世界杯上获得了最高荣誉。