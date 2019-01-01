自有公论 蒂特：将梅西和贝利比较没有公信力

巴西主帅坚持认为关于这两个人中谁更出色的讨论是非常片面的。

在坚持认为梅西和“非凡的”巴西传奇人物贝利之间的比较“没有公信力”后，蒂特否认梅西是有史以来最出色的足球运动员。

在周五对阵阿根廷的比赛中，巴西主帅和梅西发生口角，巴塞罗那前锋告诉他闭嘴。

周二是巴西传奇人物贝利攻入第1000粒进球的50周年纪念日。在同一天于阿布扎比举行的巴西队与韩国队的比赛之前，当被问到贝利和梅西谁是有史以来最好的球员时，蒂特认为三届世界杯冠军得主贝利仍然领先。

他说：“贝利是无与伦比的。任何想把贝利和其他运动员相比的人……你知道我是干什么的吗？我听见了，但我不听。就好像这个人不知道贝利过去有多厉害……这个人很了不起。我曾经说过梅西是非凡的。我的意思是，他的创造力对于现在和人类来说都是非凡的。贝利不同寻常，我这么说不是因为我是巴西人。你找不到他的瑕疵。如果有人来找我，开始进行比较，对我来说，这没有公信力。”

输给阿根廷意味着巴西已经有五场比赛没有胜利了，但是对于美洲杯冠军来说依然需要保持冷静。

从巴西在美洲杯战胜秘鲁开始，蒂特的球队先后与哥伦比亚、塞内加尔和尼日利亚打平，并输给了阿根廷和秘鲁。

他补充道：“我并不急于获胜。我很高兴我在这里。我知道压力，但我没有绝望。我没有这些感觉。我真正想要的是踢出一场精彩的比赛。”

蒂特认为韩国队的威胁远远不止孙兴慜。

他补充道：“我们知道韩国的实力，知道他们（在世界杯上）战胜德国的那场重要胜利，我们尊重他们。我们不仅知道他们的个人力量，还知道其他人和整个团队的力量。”