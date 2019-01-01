自我调整 克洛普完成利物浦合同后打算休息

这位德国教练还将在安菲尔德呆上三年，届时他将承诺重新评估自己作为教练的目标。

利物浦主帅克洛普承认，他打算在2022年合同期满后暂停执教。

这位52岁的教练于2015年来到安菲尔德，在多特蒙德取得了胜利后取代了布兰登·罗杰斯。

克洛普迅速将红军转变成一支充满活力、进攻意识强的球队，能够与欧洲最好的球队竞争，但他也曾一度苦苦等待自己的第一座奖杯。

德国人在6月1日在马德里的比赛中打破了自己的鸭蛋纪录，在此之前，他经历了卡巴杯、欧罗巴联赛和欧冠决赛的失利。

利物浦在决赛中击败托特纳姆热刺，获得了队史上第六次欧洲杯冠军，并预计在2019- 2020赛季会取得更大的成功。

红军以完美的状态开始了新赛季，在英超击败了诺维奇、南安普顿和阿森纳，同时也战胜了切尔西夺得了欧洲超级杯。

然后，克洛普现在透露，他计划在现有合同到期后离开俱乐部，理由是可能需要恢复“精力水平”。

当被问及三年后是否有可能休假时，克洛普告诉记者说：“看起来是这样。现在谁能说他能在三年内做到所有呢？”

“如果我自己决定我不能再继续下去了，我会休息一下，在那一年我必须做出一个明确的决定(如果他想要之后再继续下去的话)。”

“我有绝对的能量，但我有一个问题：我不能就只做‘一点’。我只会‘全部或不做’。”

“但我的精力水平(在休息一年之后)很有可能再次提高，然后我就能以我想要的方式完成工作。”

周六，利物浦在主场3-1战胜阿森纳，重返英超积分榜榜首，卫冕冠军曼城以两分的差距屈居第二。

克洛普的球队上个赛季以令人痛苦的方式错失了冠军，尽管在38场比赛中只输了一场，但仍落后曼城一分。

他们希望这次能有更好的表现，在国际比赛日开始之前，他们将会有一场艰难的去到伯恩利的客场比赛