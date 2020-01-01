自我证明 兰帕德坚信巴克利重要性不亚于他人

这名英格兰国脚在对阵伯恩利的比赛中的表现引起了轰动，但是蓝军主帅认为他在比赛的选择是正确的。

弗兰克·兰帕德对在对阵伯恩利的比赛中表现出色的罗斯·巴克利大加赞赏。他说这位最近因场外问题而登上头条的中场球员对球队的重要性不亚于恩戈洛·坎特和若日尼奥。

坎特本来被安排在对阵伯恩利的比赛中出场，但由于腿筋的问题，他不得不在比赛前退出。

兰帕德让巴克利首发的决定在球迷中引发了争论，很多人想知道为什么防守意识更强的科瓦契奇没有被安排在他的位置上。

然而，蓝军主帅最终被证明是正确的，巴克利在90分钟的比赛中表现稳定，帮助自己从两段令人尴尬的视频争议中走出来。

“我和罗斯说了很多话，我真的很喜欢他和他的性格。”兰帕德在斯坦福桥告诉记者：“几周前他来找我，对我说他刚开始感觉不错。这是一个小伤，他才刚刚开始感到解脱。”

“今天是我们想要罗斯的表现，非常积极。你在处理球上的实力。他可以右脚踢球，也能左脚踢球，处理球很好。他今天看起来很自信。”

“这是罗斯比赛的一部分，你可以从外面质疑：当事情对他不利时，他有多自信？”

“我们完全知道罗斯能做什么。他是一名英格兰球员，他为切尔西效力，这是他配得上的。他今天的表现给了我很多思考。”

“在我的选择上，我确实有我的问题，但是在我或多或少喜欢谁方面，我心中没有赢家。‘是个比那家伙更好的家伙’——不。这对我们有用。这是球场上的好东西。”

“在选择罗斯时，人们可能会想：‘哦，罗斯和梅森在中场？’——他们都展示了为什么他们今天应该在那里。”

“这对中场球员来说并不容易。在这个赛季的某个时候，我不得不和几乎所有人进行一些艰难的对话。对我来说，这是一件好事，因为我可以选择，并试图找到正确的平衡。”

“不同的比赛需要不同的东西。如果每个人都火力全开，互相促进，那就不是问题。罗斯今天上场了，他的表现真的很好。”