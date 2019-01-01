自成一套 安切洛蒂：击败利物浦并非不可能

他的新球队对利物浦的战绩是糟糕的，但是安切洛蒂说太妃糖和他们的同城对手竞争不是不可能的。

卡洛·安切洛蒂声称埃弗顿结束他们对阵同城对手利物浦的糟糕纪录并不是“不可能完成的任务”。

埃弗顿在德比的糟糕表现在12月的早些时候还在继续，在安菲尔德2-5的失利标志着马尔科·席尔瓦任期的结束。

太妃糖还没有在2010年以来的任何一场比赛中击败过利物浦。

然而，安切洛蒂本赛季曾击败克洛普的球队，那不勒斯在欧洲冠军联赛的首场比赛中以2-0击败了红军。

埃弗顿将在1月5日的足总杯上再次造访安菲尔德，安切洛蒂很享受对阵欧洲冠军的比赛。

“埃弗顿人知道我对利物浦的战绩，他们会很高兴的。”意大利人在新闻发布会上说：“（那不勒斯）本赛季击败了利物浦，这是一场激烈的竞争，也是我们的一大动力。”

“这感觉很好。说实话，我和尤尔根·克洛普关系很好。和他们比赛总是令人兴奋的。当然，我赢过他们，但他们不习惯输。对我来说，这是美好的一天。我知道埃弗顿人有多想击败利物浦。”

“我们不用等很长时间，因为我们1月5号有比赛，所以我们很快就会看到他们。这不是不可能的任务，在足球中没有什么是不可能的。”

安切洛蒂的任命代表了埃弗顿的一次意外之举，埃弗顿目前距离降级区还有4分的差距。这位前皇家马德里、巴黎圣日耳曼和切尔西主帅表示，正是俱乐部的雄心吸引他接受一份艰难的工作。

“吸引人的是俱乐部的传统和历史。这是英格兰最大的球队之一。”他说：“我管理过顶级球队，这是真的。我在巴黎圣日耳曼的时候，那里的项目非常棒，这吸引了我，俱乐部的雄心和我想这里也是一样的。”

“我并不是只执教顶级球队。我一开始执教的帕尔马并不是一支顶尖的球队。我喜欢有抱负和清楚如何取得成功的团队。在这里，我去了训练场，那是一个很棒的训练场。”

“事实上，俱乐部想要建一个新球场，他们有一个明确的想法如何改进。这需要时间，我不知道需要多长时间。对我来说，新球场开放的时候能在这里是很好的。这就是吸引我的地方。”