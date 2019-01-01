自强不息斯特林 瓜帅发话怎么吹都不为过

在瓜迪奥拉的调教下，如今这位英格兰国脚已经成长为全英超最令人胆寒的攻击手之一。

曼城主帅瓜迪奥拉高度评价了自己的爱徒斯特林。他认为自己的爱徒善于倾听他给的建议，但是这位曼城边锋之所以能够成长为世界级的球员则完全是因为他自身的努力。

斯特林在上两个冠军赛季中分别攻入了18球和17球。本赛季甫一开始，这位英格兰边锋业已有砍下四球，其中在对阵西汉姆的比赛中还上演了帽子戏法。

瓜迪奥拉认为，斯特林作为一名边锋，争夺联赛金靴还是有些困难，但是英格兰人所表现出的端正态度和自身能力的进步是值得赞扬的。

“正如我上赛季所说的那样，我认为他现在是一个更好的球员了。这都归功于他自身的努力，他的雄心让他成长成为一个更好的自己。”瓜迪奥拉如是说。

“我认为当球员明白为了团队的胜利自己需要去做什么的时候，他就是一名优秀的球员了。当迈克尔（阿尔特塔，曼城助教）或者是我与他谈话的时候，他总能很好的倾听和吸取我们的建议和要求。”

“这样的反馈非常好，而不是像比如’哎，他们又在吹毛求疵的批评我了！’这样的消极态度来对待我们的意见建议。”

“从我们来带队里的第一天起，他始终对于我们意见建议持开放态度。这就是他为什么能够成长为如此令人难以置信的优秀球员的原因。”

“此外他的身体条件也相当棒。他能够每隔三天出赛一场并且不会受伤。他积极的跑动展现出了超强的运动基因。这真是祖师爷赏饭！”

目前斯特林排在联赛射手榜第二位，紧跟在诺维奇当家射手普奇之后。

有些评论员已经将斯特林列为本赛季联赛金靴的有力争夺者，但是瓜迪奥拉认为尽管斯特林已经具备优秀的得分能力，但争夺金靴对这位离球门还有些距离的边锋球员来说还是相当困难的。

“一般来讲作为一名边锋是很难成为最佳射手的，因为你离球门不够近。”这位前巴塞罗那的功勋教头如是说。

“当然，当球从另一侧起球进入禁区的时候，他展现出了非凡的插上抢点得分的能力。这是他所擅长的。”

“当他游弋进中路时所展现出的可怕进球能力，对于一个边锋来说是非常难能可贵的。”

“或许其他边锋球员也踢的很好但他们往往忘记了当球滑过球门时你应该出现在最应该出现的位置上。”

“而斯特林则一直有着这样敏锐的门前嗅觉，总能在最合适的时机拍马赶到一蹴而就完成得分。”