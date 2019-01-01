自己都不敢信 克洛普：红军的开局近乎不可能

红军本赛季在国内达到了意想不到的水平，但主教练知道还有更多的工作要做。

尤尔根·克洛普对利物浦在2019-20赛季初期的位置感到很高兴，但他认为上周末3-1战胜曼城只是一个开始，他的球队正在追逐30年来的第一个联赛冠军。

克洛普相信这样的状态是“几乎不可能的”，但是他知道在冠军争夺战中还有很多路要走，可能还要面对莱斯特城和切尔西的潜在挑战。

“这只是个开始，每个人都知道这是怎么回事。”他告诉利物浦官方网站：“如果你告诉我（在赛季的这个阶段）可以得到34分，哇！这几乎是不可能的，但我们做到了。但现在，孩子们要去参加今年最后一次国际比赛了。他们必须恢复健康。你看到了（对阵曼城）有多激烈。”

“希望他们都能健康的回来，然后我们去踢水晶宫。我想在我们对阵水晶宫那周的周二，他们在世界各地还有一些比赛。所以他们会在周三、周四飞回来进行恢复训练，接着周五、周六，然后‘你好，水晶宫！’目前的情况是这样的，所以到目前为止什么都没有发生，但这仍然是我们所能要求的最好的情况，所以让我们希望我们能继续下去。”

克洛普对利物浦在上周末冷静的表现感到高兴。

“你可以看到，在最后15分钟，曼城控制了比赛，一如既往。”他说：“虽然很困难，但是还好，我们当时很累，有几个球员感觉有点感冒。亨德森和菲尔米诺在半场休息的时候真的很困难。很明显，我们一度不得不做出改变，然后就很难适应了。”

“然后他们在我们想要改变的情况下获得动力，进球，还有更多的机会。不过得了吧，你不可能在没有任何危险的情况下赢下曼城。他们的质量太高，实力太强大，所以我对我们的做法完全满意，因为我们是按照自己的方式来做的，我很喜欢这样。”