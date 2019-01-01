自信满满 索尔斯克亚：我们曼联是不可战胜的

索尔斯克亚相信他的曼联有能力在欧冠中给人们带来惊喜，他坚信他们可以击败任何人。

曼联将在周二晚的欧冠十六强首回合比赛中对阵巴黎圣日耳曼，在索尔斯克亚成为曼联的临时主帅后，曼联的战绩出现了戏剧性的好转。

他们在欧洲赛程仍然不被看好，但是索尔斯克亚表示:“我认为这支球队有能力战胜任何对手。”

“当我们像现在这样信心十足地投入比赛时，在状态上，我们期待着比赛。”

“我们不能看得太远，我们现在必须关注巴黎圣日耳曼，确保我们度过难关，迎接下一个挑战。”

“但我对这种态度非常满意。我对孩子们说，我们每天都要继续工作。”

“该努力工作时我们就努力工作。该放松训练时我们就集中精神。然后我们可以改进，也许可以让人们大吃一惊。”

在与巴黎的比赛之后，曼联将在2月24日主场老特拉福德迎战切尔西。

当被问及这两周是否能确定他能否得到曼联的全职工作时，索尔斯克亚说这太简单了。

他补充道:“你需要换换台词。问这个问题有很多方法。”

“很简单，这个赛季还剩下几个月的时间，我要尽我所能为俱乐部效力。”

曼联在周一早上的训练中得到了很大的恢复，而卡瓦尼、内马尔和默尼耶的缺席对巴黎造成了很大的冲击。

“当然，任何一支缺少内马尔、卡瓦尼和默尼耶这样球员的球队都会感受到影响。”索尔斯克亚承认。

“但这给了其他球员机会，也许他们对我们来说有更多的不确定性。”

“当你整个赛季都看到这三名前锋的时候，你就会知道接下来会发生什么，但是这一次我们只能猜（他们会上谁）。”