膝伤发作 坎特退出征战欧洲杯资格赛的法国队

高卢雄鸡球星在欧联杯决赛中成功捧杯，但将无法参加国家队的欧联杯预选赛。

法国足协宣布，切尔西球星坎特因膝伤将退出法国国家队。

坎特在切尔西与阿森纳的欧联杯决赛前的训练中膝盖受伤。

那次受伤威胁到了这位中场球员参加欧联杯的机会，但是坎特还是设法穿上了球衣并打满了90分钟，并在5月29日帮助蓝军4-1战胜枪手。

这样的表现似乎预示着坎特的健康状况，他已经入选了法国队在6月8日和11日参加对阵土耳其和安道尔的欧洲杯预选赛的大名单。

然而，在6月2日法国队2-0战胜玻利维亚队的友谊赛中，坎特并没有参加比赛，球队的队医已经对他进行了评估。

决定已经达成，坎特将不参加任何一场资格赛，这名中场球员将在周四晚上离开球队。

法国足协的一份声明中写道：“在他的右膝盖受伤后，教练德尚与医护人员进行了会面，决定在周五上午前往土耳其科尼亚之前，让这位国家队中场球员回到切尔西俱乐部。”

法国还表示，将不会征召坎特的替代者入队。

本周，坎特和他的法国队友因赢得2018年世界杯而获得了法国平民荣誉最高的军团勋章。

这位切尔西中场球员在斯坦福桥度过了又一个精彩的赛季，尽管有争议的是他被萨里放在了一个陌生的位置上。

在切尔西，坎特为自己创造了一个新的进球纪录，本赛季在蓝军攻入四球，而他也与他在2015-16赛季莱斯特城令人震惊的夺冠赛季时的最高纪录持平。

在没有坎特的情况下，法国将前往土耳其和安道尔，希望在2020年欧洲杯资格赛的良好开端上更进一步。

尽管前锋姆巴佩在对阵玻利维亚的比赛中被替换下场，但是高卢雄鸡还是希望大巴黎的球星能够出现在这两场比赛上。