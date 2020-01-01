脱胎换骨 切尔西如何将定位球弱点转化为强项

蓝军在攻防两端都有出色的定位球能力，他们增加了关键球员，并聘请了新教练与兰帕德并肩作战。

塔米·亚伯拉罕在比赛后半段的两个进球为球队赢得了喝彩，但切尔西3:0战胜西汉姆的比赛却证明了定位球的决定性意义。

蓝军在连输两场的情况下非常渴望胜利，并且遇到了状态正佳的西汉姆。

铁锤帮在斯坦福桥的大部分时间里统治了比赛，但是双方的定位球决定了比赛的走向。

其他球队

切尔西上赛季最大的弱点——定位球，现在成为了他们的优势。

部分原因可以归结为传中的质量，尤其是梅森·芒特。蒂亚戈·席尔瓦接到了他漂亮的传中后首开纪录，这是他本赛季的第二个进球。

在此之前，莫耶斯的球队本赛季还没有在定位球上失球，但他们在对阵切尔西时遇到了威胁。

不仅仅是芒特，奇尔维尔、里斯·詹姆斯和齐耶赫的定位球质量也很高。

此外，接应传中的球员也很给力。库尔特·祖玛的四个头球使他成为英超进球最多的后卫，而亚伯拉罕和吉鲁在空中构成了重大威胁。

本赛季切尔西已经有8个角球入球——比英超其他任何球队都多——其中3个来自芒特的传中。

仅仅踢了14场比赛，切尔西的角球进球已经超过了他们上赛季所有比赛的角球进球数。

许多对对方进球产生影响的球员在防守死球时也起到了决定性的作用。

祖马的高空弹跳使他的统治力特别强，但席尔瓦领导后防线的能力也使他的表现大不相同。

奇尔维尔的加盟也补充了禁区的高度，新签约的门将门迪擅长用他的身高和跳跃来没收传中球。

门迪的能力与凯帕形成了鲜明的对比，凯帕去年在这方面表现欠佳。

兰帕德在赛后表示，俱乐部的高质量引援是消除西汉姆最大威胁之一的一个简单因素。

“他们很棒。”兰帕德说：“蒂亚戈（席尔瓦）是领袖，我也提到了阿兹皮利奎塔。边后卫必须防守自己的区域，因为他们(西汉姆联)一次又一次地传中到很多区域，他们很擅长定位球。”

“这是我们在训练中做了很多努力的地方，像蒂亚戈这样的球员帮了我们很多。本赛季我们的一些禁区防守真的很好，而且稳定，这必须继续下去，特别是面对像今晚我们看到的对手。”

切尔西在休赛期花费了2.2亿英镑，但随着蒂莫·维尔纳和哈弗茨都在近期状态不佳，以及齐耶赫受伤，另一笔签约使情况有所不同。

在助理教练乔迪·莫里斯的热情推荐下，蓝军将一线队教练安东尼·巴里加入了他们的团队。巴里曾和莫里斯一起学习欧足联职业资格证。

巴里从维冈来到这里，帮助他的新俱乐部克服了他们的定位球弱点，这是蓝军季前赛短时间的焦点。

事实上，他不仅仅是一个专业教练，但是他的加入显示出了兰帕德在解决上赛季幕后问题时的积极主动的想法。

尽管已经攀升到第五名，切尔西知道他们在节礼日与阿森纳的比赛前还有很多问题要解决。奇尔维尔在对阵西汉姆联的比赛中受伤下场，而詹姆斯仍然饱受膝伤之苦。

他们的两个新的德国攻击手创造或得分不够，但与此同时他们可以依靠他们的新杀招：定位球。