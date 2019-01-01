脱离苦海 马丁内斯乐见卢卡库离开曼联

比利时主帅表示，这名26岁的球员已经厌倦了在老特拉福德的生活，他说他可以在意大利茁壮成长。

比利时主教练罗伯托·马丁内斯说，罗梅鲁·卢卡库需要离开曼联，因为他在老特拉福德已经厌倦了。

卢卡库以8000万欧元(7400万英镑/ 9000万美元)的价格离开了红魔，加盟意甲球队国际米兰。在周一4:0大胜莱切的比赛中，他打入了球队的第三个进球，为国米的联赛揭开了序幕。

马丁内斯很高兴看到这名26岁的球员转会到新的球队，他相信这对他有好处。

“罗梅鲁需要一个新的挑战。有时你会对俱乐部感到厌烦。和孔蒂一起工作让他很开心，而国米的这个追逐冠军的项目也很有趣。我看到卢卡库又笑了，这让我很开心。”

与此同时，马丁内斯正在关注他的比利时国家队在2020年欧洲杯预选赛对阵圣马力诺和苏格兰之前的表现。

尽管托特纳姆热刺的扬·维尔通亨被排除在俱乐部之外，但他表示要信任这位32岁的球员。

“在过去的三年里，扬是我们最稳定的球员，”他说：“我们将帮助他在比赛前恢复健康。在过去的两个月里，他并没有成为一个糟糕的球员。”

马丁内斯还赞扬了孔帕尼，他本赛季在安德莱赫特只踢了四场比赛就被解除了比赛日教练的职责，此前他们的状态非常糟糕，只得了两分。

马丁内斯兴奋地说:“他已经做得很棒了。一旦迪马塔和鲁菲恢复健康，他们有了一个真正的攻击手，我相信他们的结果会变得更好。我非常尊重孔帕尼手把手指导年轻球员，并在高水平发挥。他的回归是勇敢的。”

比利时目前是国际足联排名第一的国家，到目前为止，他们在2020欧洲杯预选赛的四场比赛中都取得了胜利。