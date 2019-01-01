脚踝重伤 内马尔无缘美洲杯

在周三的比赛中，内马尔受伤后直接返回了更衣室。

因为脚踝受伤被迫退出了巴西对卡塔尔的友谊赛后，内马尔将错过今年夏天的美洲杯。

这位前锋将错过巴西美洲杯的比赛，因为他的右脚踝韧带断裂，这对东道主来说是一个巨大的打击。

内马尔含泪离开周三2:0战胜卡塔尔的友谊赛后，巴西足协证实了这一消息。

巴西足协在一份声明中说：“在周三对阵卡塔尔的比赛中，内马尔的右脚踝扭伤，随后他接受了评估，并接受了补充成像测试，证实他的脚踝韧带断裂。由于伤势严重，内马尔将没有足够的身体状况和足够的恢复时间参加2019年美洲杯。从本周四开始，巴西国家队技术委员会将开始决定替补球员。”

这位来自巴黎圣日耳曼的球星和理查利森、加布里埃尔·热苏斯一起首发出场，巴西正在为今年夏天的美洲杯做准备。

但内马尔在一次铲球中右脚踝受伤，21分钟后被迫离场。这位巴西球星受伤后坐在替补席上泪流满面，在队员的帮助下被抬到更衣室。内马尔被埃弗顿·苏亚雷斯换下。

内马尔巴西队长的资格在最近被取代，丹尼·阿尔维斯在今年夏天的美洲杯之前接替了他的位置。

这位巴黎圣日耳曼球星本赛季在所有比赛中都打入23球，其中15球来自法甲联赛。

在内马尔受伤之前，巴西队已经取得领先，第16分钟，理查利森在阿尔维斯的助攻下攻入本场比赛的第一个进球。就在内马尔离开后不久，巴西队再次得分，加布里埃尔·热苏斯破门，理查利森这次送上助攻。

巴西被广泛认为是今夏夺冠的热门球队之一，将于6月14日在美洲杯揭幕战中迎战玻利维亚队。桑巴军团将在小组赛阶段将迎战委内瑞拉和秘鲁。

在此之前，在2016年美洲杯小组赛中未能晋级的巴西，将在周日最后一场赛前友谊赛中迎战洪都拉斯。