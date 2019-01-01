脚踝伤势康复良好 桑切斯有望在国米提前复出

国米队医对这名前锋的恢复感到欣喜，并希望他早日回归。

桑切斯从脚踝手术中的恢复进行的很好，国米前锋可能会提前归队。

桑切斯在10月份智利对阵哥伦比亚的比赛中脚踝和肌腱受伤。

手术的需要意味着他将缺席三个月的比赛，缩短了他从曼联租借到圣西罗的初期阶段。

国际米兰的医疗服务主管皮耶罗·沃尔皮对桑切斯的恢复速度表示乐观，30岁的桑切斯希望在不久的将来能够尽快参加比赛。

他说:“这是一次微妙的受伤，但是恢复得很好，最后期限已经到了。”

“1月中旬(是回归日期)，但我们拭目以待。如果一切顺利，桑切斯甚至可以早一点回来。”

“他还没有完成工作，但我们希望在接下来的几天里会有消息。一切都很顺利。”

国际米兰2020年的第一场比赛将在1月5日客场挑战那不勒斯，一周后他们将在主场迎战亚特兰大。

到目前为止，桑切斯只代表孔蒂的球队打了四场比赛，他的蓝黑军团生涯是从在圣西罗1-0战胜乌迪内斯和拉齐奥的比赛中替补出场开始的。

他在意甲的唯一一场首发中就取得了进球，但在9月下旬那场3-1战胜桑普多利亚的比赛中，他在比赛后期被红牌罚下。

在去到智利国家队之前，他还在诺坎普打了66分钟的欧冠比赛。

桑切斯在8月份从曼联租借去到国际米兰，为期一个赛季，之前，他在身穿红魔球衣时非常挣扎地想要复制出他最好的状态。

在他为阿森纳效力期间，他是英超联赛最高产的射手之一，在166次出场中攻入80球，但在2018年1月转会到老特拉福德后却未能达到这些高度。

在前往圣西罗之前，智利人在45场比赛中只进了5球，尽管球队在门前表现不稳定，曼联主帅索尔斯克亚还是很乐意让他离开。