脚踝伤刚愈 感冒又来袭 博格巴复出又将延后

这名世界杯冠军球员原计划定于本周恢复训练，但是索尔斯克亚透露法国人仍然无法参加比赛。

博格巴在曼联的复出由于疾病再次推迟，法国人在脚踝受伤后又遭遇了新的挫折。

这位世界杯冠军中场球员自9月以来一直缺阵。

索尔斯克亚在最近几周表示，他希望在今年年底前能够再次指派这名26岁的球员上场。

人们希望博格巴能够在周三对阵科尔切斯特的联赛杯四分之一决赛之前重新参加红魔的训练。

然而，这些计划被一个不合时宜的插曲所破坏，使得这名球员只能待在场边。

索尔斯克亚在对博格巴的最新情况发表评论时告诉记者:“他病倒了。”

“他已经休息两天了，这对他没有好处。这可能会让他耽搁了不少时间。”

曼联急切地想让博格巴回归，本赛季他只出场过六次，周日1-1战平埃弗顿的比赛再次证明了他的缺席对球队来说有多么严重。

索尔斯克亚补充道:“这就像埃弗顿的比赛一样，当你缺少一个创造性的传球或者想法的时候。

“他拥有世界上很少中场球员所拥有的能力，所以如果他能回来，那就太好了。”

虽然博格巴还没有确定下来，但曼联已经看到了其他一些球员最近的出色表现。

在对阵埃弗顿之前，马库斯·拉什福德在门前一直状态出色，而梅森·格林伍德替补上场，为曼联抢回了一分。

这名18岁的球员本赛季已经7次为进球做出了贡献，索尔斯克亚承认把他排除在外已经越来越难了。

他说:“现在很难在没有梅森的情况下组建一支球队，是的。”

“我记得当我来到俱乐部并打进几个球时，我觉得我可以表现得更好。

“教练过去常说，很难把得分的球员排除在球队之外。梅森也是这样。”

在周中对阵科尔切斯特之后，曼联将在圣诞节前的最后一场联赛中客场挑战苦苦挣扎的沃特福德。