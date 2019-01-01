脚踏实地 拉什福德：要达到C罗的高度还有很长的路

尽管他的主教练暗示他可以攀上葡萄牙球星的高度，但这位英格兰前锋仍然坚持脚踏实地。

马库斯·拉什福德回应了曼联主教练索尔斯克亚将他比作尤文图斯超级球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的言论。

这名挪威人表示，将这两名球员进行比较是很自然的，并坚称拉什福德有潜力成为“顶级球员”。

到目前为止，拉什福德在本赛季的21场比赛中打进13球，4次助攻，但他也意识到，要与五次金球奖得主的成就相匹配，他还有很长的路要走。

“拿罗纳尔多作比较很好，绝对是一种赞美。”拉什福德告诉BBC体育：“但我明白，要达到他所达到的高度，我还有很长的路要走，所以我的思路很清晰，我只关注自己。”

他相信他的经历——以及其他学院毕业生的经历——将有利于曼联培养下一代人才。

“这有点让人不知所措，但这是一个发展的过程。我崇拜的球员现在明显老了。年轻球员都很尊敬我们。转变发生得太快了。当我明白了这一点，我对这个现象的看法就改变了一点点。

“我小时候看到墙上挂着贝克汉姆和斯科尔斯这样的球员的照片，这让我在每次训练的时候都更加坚定。我想达到那些高度。我知道他们在大楼的另一边，每天都在训练，努力工作。我离他们很远，但同时又很近。

“现在，像我和斯科蒂（麦克托米奈）这样的人成为了一些即将加入青训队的小伙子们的榜样。再过几年，情况还是一样的，那时就会有很多孩子了。在这种情况下，我并不认为曼联培养球员的速度会放慢。”