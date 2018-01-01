脑洞大开 瑞典俱乐部贩售传奇DNA作圣诞礼物

前瑞典国脚尼尔斯-埃里克-约翰松今年二月因心脏问题退役，其老东家AIK索尔纳把他的DNA作为限量版圣诞礼物售卖。

瑞典超级联赛冠军AIK索尔纳日前又脑洞大开，他们将传奇队长尼尔斯-埃里克-约翰松的DNA作为圣诞礼物贩售给俱乐部的支持者。

由于心脏出现问题，这位深受球迷爱戴的38岁中卫被迫在今年2月份挂靴。

如果你喜欢这名球员，不仅可以购买他的球衣，现在还有机会得到这位传奇的基因。

科学家从约翰松口中提取了他的DNA晶体并存放在玻璃瓶里，能够储存长达500年。

俱乐部将印有约翰松头像的队长袖标以及这瓶DNA包装成一套独特的圣诞礼物，标价307英镑。

约翰松告诉BBC：“这就像侏罗纪公园，500年后可能会有很多约翰松到处跑，这谁又知道呢？”

“这并非我的100%DNA，我留下了1%保护我自己的权益。如果有人故意陷害，把我的DNA放在犯罪现场，那是不会得逞的。”

“如果你想克隆我，可能出来的就不是左脚将了。”（约翰松惯用左脚）

AIK索尔纳一共准备了371份如此独特别致的礼物，这代表约翰松为球队出场了371场。

约翰松是前瑞典国脚，曾经在布莱克本和莱斯特城共效力6年，随后回国效力AIK长达11年之久，并且为球队赢得了3座奖杯。