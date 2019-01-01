脑子又抽风 巴洛特利毁损场边摄影机

在布雷西亚不敌热那亚的比赛中，被替换下场的巴洛特利被发现损坏了场边一步摄像机。

据Football ITALIA消息，在昨日布雷西亚不敌热那亚的意甲比赛中，巴洛特利被发现损毁了场边一台摄像机。

一位名叫马西莫-洛瓦蒂的专业摄影师于赛后在其个人Instagram上发布了一篇帖文，直指这位布雷西亚前锋在比赛期间故意损坏了他的摄影装备。

事情发生在比赛下半场第72分钟，表现碌碌无为的巴洛特利被阿尔弗雷多-多纳鲁马替换下场。心情不爽的巴洛特利在回到替补席前一脚将场边的一部摄像机踢到了广告牌上。这一幕刚好被热那亚主场的球童目睹，球童立即把情况向洛瓦蒂通报。

洛瓦蒂表示：“我发现相机的外壳明显被咋坏了，机子也无法工作了。这些都是非常贵重的工具，怎么可以将自己的情绪发泄在别人的物品上！我非常愤怒，我认为巴洛特利需要学会尊重，尊重那些正在工作的人以及他们的工具！！”

洛瓦蒂还透露，他已经将这件事告诉了布雷西亚俱乐部主管皮奥瓦尼，并要求布雷西亚必须赔偿摄像机的维修费用。

布雷西亚官方至今仍未就事件作出回应，也还没有对巴洛特利的不当行为作出任何惩罚决定。

现年29岁的巴洛特利本赛季以自由身身份重返意甲加盟升班马布雷西亚，由于受到红牌停赛的影响，他直到联赛第5轮才得以出场。在4次出场中，他仅在1-2不敌那不勒斯的比赛中收获1个进球。