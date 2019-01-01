能踢杯赛也满足 丹麦铁卫愿留斯坦福桥

安德里亚斯·克里斯滕森坚称他想在本赛季结束后留在切尔西。

23岁的克里斯滕森在切尔西主教练毛里齐奥·萨里的执教下只首发了四场英超联赛，这让人们对他的未来产生了种种猜测。

这位丹麦国脚最近几个月一直与巴塞罗那和AC米兰联系在一起。

但是克里斯滕森看到了他在斯坦福桥的未来，这一消息将会对蓝军起到推动作用，因为蓝军正面临着两个转会窗的转会禁令。

他说：“当我说丹麦语的时候总是很艰难，而且会被断章取义。我还没有和俱乐部谈过，但我想留在这里。我说过我想留下来，但他们没有说我一定会留下来。我已经说过我想要发生什么，那就是留下来。我还有一份很长的合同(到2022年)。作为一名切尔西球员，我仍然感到自豪。我16岁就来了。俱乐部为我做了很多。”

尽管克里斯滕森在联赛中缺少出场机会，但他在本赛季的国内杯赛和欧联杯比赛中都有出色的表现。

他补充道:“对我个人来说，这个赛季的杯赛和欧罗巴联赛非常重要，它让我跟上了节奏。很明显我想打每一场比赛，但这让我少了一些沮丧，得到了上场时间，这对我帮助很大。如果你不上场踢球，你就会嫉妒，只能坐在那里看比赛。我们都渴望比赛。我们每天都在努力，每天醒来就来到球队，这让我更加饥饿。我们试着互相促进，很明显，没球踢一点意思都没有。在欧罗巴联赛和杯赛上，我一直在努力展示自己，在训练中也是如此。”