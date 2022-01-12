胡里奥-恩西索：赢得欧洲球队关注的巴拉圭天才

遇到自己的偶像是每个足球迷的梦想，不管是什么年龄。然而，巴拉圭天才胡里奥-恩西索比其他人更进一步。

当前本菲卡球星奥斯卡-卡多索带领巴拉圭杀入2010年世界杯八强时，恩西索只有6岁，那一届世界杯，巴拉圭被最终冠军西班牙淘汰。

现在17岁的恩西索不仅是巴拉圭自由队攻击线上的一员，与比他大21岁的卡多索并肩作战，而且两人还在9月的世界杯预选赛中一起获得了国家队的征召。

恩西索在推特上写道："我曾梦想过这样的一天，现在我正生活在我的偶像，伟大的巫师卡多索身边，感谢上帝。"

他随文分享了两张照片：一张是他第一次参加自由队季前赛时与卡多索的合照，另一张是两人在巴拉圭国家队训练营的合照。

恩西索的崛起确实令人眼花缭乱，因为这两张照片之间只隔了两年，这证明了他是如何迅速崛起，并成为巴拉圭未来荣耀的巨大希望。

这位前锋在卡瓜苏市与父母和祖父母同住一屋长大，直到一次成功的试训使他得以搬到巴拉圭首都亚松森，加盟自由队。

"我记得很清楚，我们在2016年5月30日看到了他。我们签下他时，他只有12岁，"自由队球探尼尔森-扎卡里亚斯告诉Cronica。"他是一个表演家，他有令人难以置信的天赋。”

"他的母亲是一名家庭清洁工，他的父亲是一名街头小贩。自由队给了他父亲一份工作，也给了他母亲一份工作，这样他们就可以和他们的儿子一起来到亚松森。恩西索现在是一线队的冠军成员，也是巴拉圭的国脚球员。"

恩西索在俱乐部的青年队中立即产生了影响，他在门前的神奇能力导致了他位置的改变。

"我曾经在中场踢球，一线队教练看到我在那里的表现，注意到我喜欢玩花式，就把我调到了前场，"恩西索向《国家报》回忆道。"在U14的比赛中，我踢中场打进了33个球！"

在自由队仅仅两年后，这位年轻人就已经让人眼前一亮。"这一切都始于我在U15踢球的时候，我记得我们在巴西踢了一场比赛，对手是博卡青年、河床、格雷米奥和其他球队，"他告诉Ultima Hora。

"我在所有五场比赛中都有进球。当赛事结束时，我被告知，博卡和河床的主管都对我感兴趣"。

自由队教练莱昂内尔-阿尔瓦雷斯是90年代初伟大的哥伦比亚队的一员，他也在仔细观察恩西索。

阿尔瓦雷斯将恩西索召入他的一线队，虽然阿尔瓦雷斯很快就离开了球队，但他的继任者何塞-查莫特在2019年3月16日对阵桑塔尼竞技的比赛中让这个少年完成了他的首秀，那是恩西索才15岁零2个月。

大多数这个年龄段的孩子可能会在压力下萎靡不振；然而恩西索只等了8分钟，就用一个罗纳尔迪尼奥式的过人动作甩开盯防自己的对手，并差点帮助球队打进第四球。

从那时起，恩西索就没有回头了。2020年，他在对阵玻利维亚球队豪尔赫-威尔斯特曼的比赛中进球，成为本世纪解放者杯上最年轻的进球者，而在2021年，他被巴拉圭国家队征召参加美洲杯，他是赛事中最年轻的球员，并在战胜玻利维亚的比赛中替补换下加布里埃尔-阿瓦罗斯，成为巴拉圭有史以来第四年轻的首发球员。

2021年，自由队还获得了春季联赛的冠军——恩西索在13次出场中打进4球——并杀入了南美杯半决赛，而在个人层面上，恩西索获得了巴拉圭联赛的最佳新人奖。

恩西索还在12月实现了他最衷心的愿望之一，他告诉Cronica："我有很多梦想，其中一个是给我的父母买房子，我已经做到了，我在卡瓜苏的祖父母家旁给他们买了房子。"

自由队的主帅丹尼尔-加内罗只是恩西索不断增多的崇拜者之一。他在5月份时告诉记者："他有速度，能盘带，恩西索是真正的天才，他正处于成长阶段，必须利用好。”

"他在队里有非常健康的队友，他们在不断地教导他，特别是塔库拉-卡多索。他完全采纳了恩西索，恩西索对此感到非常舒服......他不容忍错误，他对自己要求很高。"

一旦2022年赛季开始，恩西索将有幸与不是一个，而是两个活着的巴拉圭传奇人物一起共事，因为40岁的前曼城球星罗克-圣克鲁斯在2021年底加盟了球队。

不过，作为三人中最年轻的一位，恩西索留在自由队的日子可能已经不多了。恩西索在1月23日年满18岁，他已经有了50场一线队比赛的经验，而且名气越来越大，对于世界各地的俱乐部来说，他将是一个不可抗拒的转会目标。

"有关于我转会的传言，但我不考虑这个问题，"他在12月告诉Ultima Hora，当时有报道称来自欧洲和北美的俱乐部有兴趣签下他。

"如果转会发生了，那很好。但我非常专注于自由队，专注于继续努力工作和成长。”

他的经纪人佩德罗-阿尔戴夫向1080 AM补充道："英格兰和意大利有很多球队询问了关于恩西索的情况……在短期或中期内，他的目的地是欧洲。"

恩西索可能还未完全成长，他的身体对抗能力和制空能力都需要提高，但恩西索已经表明他有天赋，也许更重要的是，他有正确的态度，可以在顶级水平上取得成功。