胡说八道 胡梅尔斯否认与法夫尔不和的报道

德国后卫并不想进一步动摇他那备受压力的主教练。

马茨·胡梅尔斯强调他和多特蒙德的主教练法夫尔之间没有问题。

上周六，多特蒙德以2-1击败柏林赫塔队，结束了连续三场不胜的局面，尽管在上半场结束前不久，胡梅尔斯因两张黄牌被罚下场。

上个月国际比赛日结束后，多特蒙德被迫在主场0-3落后的情况下，最终以3-3逼平垫底的帕德博恩。

在那场比赛之后，胡梅尔斯似乎对法夫尔最初的防守安排提出了质疑，他说:“这样说吧，如果打4-1-4-1会更易于压迫对手，我就讲到这里。”

这引发了人们对这位30岁的球员和他的主教练之间不和的猜测。但这位2014年世界杯冠军坚持认为他仍然支持前门兴格拉德巴赫和尼斯主帅法夫尔。

他对《体育画报》说:“我和教练没什么不同，这简直是一派胡言。我们的关系很好，我们一直谈论很多内容。”

“我喜欢他的想法，他们把我的话理解为批评教练让我很惊讶。我一点也不这样认为。”

对于帕德博恩事件后的评论，胡默斯补充道:“如果我们不得不不断施压，我的观点是，我们在这个体系中更好。”

“我觉得教练在和帕德博恩的比赛中也有同样的感觉，否则他就不会做出更换了。”

多特蒙德在德甲联赛中排名第五，落后领头羊格拉德巴赫5分，他们将在周末对阵杜塞尔多夫的比赛中迎战后者。

这是法夫尔在2018年夏天从法国尼斯转会到多特蒙德的第二个赛季。

这位62岁的前瑞士后卫在他的处子赛季中带领球队在德甲排名第二。他们在四月初还在积分榜上名列前茅，但最终还是被冠军拜仁慕尼黑淘汰出局。

他们在8月以2-0击败拜仁，第六次捧起了德国杯，这让他们有了一丝复仇的感觉。