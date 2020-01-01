胡梅尔斯出战拜仁存疑 桑乔或再成替补奇兵

由于伤病的影响，多特蒙德后防中坚胡梅尔斯可能无法出战与拜仁的焦点战，桑乔也可能再次坐上替补席。

多特蒙德希望马茨·胡梅尔斯能够及时从跟腱伤病中恢复，以出战下周二对阵拜仁幕尼黑的夺冠焦点战，不过大黄蜂主帅法夫尔也透露，另一位关键球员杰登·桑乔可能并不会在这场比赛中首发出场。

在周六2:0战胜沃尔夫斯堡的比赛中，由于遭遇了跟腱方面的伤病，胡梅尔斯不得不在半场时被埃姆雷·詹换下。

多特蒙德体育总监在接受BBC采访时透露，这位世界杯冠军成员很久以来一直饱受跟腱伤病困扰。而他们将在下周对阵联赛领头羊拜仁幕尼黑，这场比赛将直接左右德甲本赛季的冠军走向。在回到多特蒙德之前，胡梅尔斯曾在拜仁效力过三个赛季。

其他球队

“胡梅尔斯的跟腱一直有问题，我们希望下周二对阵拜仁时他能够再次登场。”

主教练法夫尔补充道:“我不知道他是否能在对阵拜仁的比赛中上场，但我希望他能在下周二归来。”

尽管桑乔在对阵沃尔夫斯堡的比赛中贡献了一记令人印象深刻的助攻，但他能否在这场天王山之战中登场仍存有疑问。

在本场比赛助攻阿什拉夫破门后，这位英格兰边锋本赛季已经在德甲赛场上斩获了16次助攻，仅次于拜仁前锋托马斯·穆勒。不过桑乔在对阵沃尔夫斯堡的比赛中只出场了25分钟，目前他一直在从小腿伤病中恢复。

任何关于桑乔在对阵拜仁的比赛中休息的假设似乎都被法夫尔否认。

“他只和球队一起训练了10天，这不是很多。”法夫尔表示。“我不能确定他是否会在周二的比赛中首发登场。”

凭借昨晚比赛中的精彩助攻，桑乔正式打破了多特蒙德在德甲的助攻记录，超过了姆希塔良在2015-16赛季的15次助攻数据。

目前围绕桑乔转会的问题依旧是足坛的焦点话题，不过根据德国名记法尔克的说法，利物浦并未针对这位英格兰边锋与多特蒙德进行接触。

“我和多特蒙德的内部人员有过交流，他们不认为桑乔会在今夏离开，除非有球队愿意在今夏出价1亿欧元以上。”

“截至目前，利物浦并没有表现出对桑乔的兴趣，如果克洛普想要他，肯定会先和多特蒙德进行联系。”