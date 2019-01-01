胡梅尔斯专访直面球队问题：有时我们太过沉默

在多特蒙德欧冠末轮的出线生死战前，今夏回归球队的马茨·胡梅尔斯接受了DAZN的独家采访。

在谈到球队现状时，胡梅尔斯表示：“我们只关注我们的表现，我们在这个赛季变化无常。但还没有输掉什么。当我们找回状态并开始连胜时，我们可以很快地得到我们想要得到的结果。”

“如果是这样就好了，在冠军争夺开放的时候我们处于最佳状态。在那之前，我们必须留在前列。在德甲，没有一支球队能真正领先。这主要是因为整体水平明显上升，但媒体却经常写出相反结论。小球队作客多特蒙德或慕尼黑不再是送分。他们在战术上和个人上都变得更加强大，并且有一个清晰的计划。这就是为什么著名的球队失分更多的原因。”

然而，胡梅尔斯也清楚球队目前缺乏稳定性。

“我们中的某些有时不得不在比赛中被唤醒。对勒沃库森的4-0听起来很轻松，但事实上我们在前20分钟遇到了很大的问题。我们有时去看比赛，看看它是如何运作的。有时我们只有在没有别的办法时才会调整状态。如果我们能控制住这种局面，我们就能成为一支顶级球队。我们在一个非常好的道路上。这不是一两天就能改变的事情。我们必须自己解决这个问题。当你看到最近几周的训练时，你会发现心态、态度和锐利度都有了提高。”

当被问到即将到来的冬季转会窗口时，胡梅尔斯说道：“我第一次转到多特蒙德的时候也是冬季转会（笑）。所以它是有用的。不过，我们也可以通过现有的员工来改善很多事情。但是如果我们可以通过转会得到一个能力强大的个体，那绝对没有什么可以反对的。”

在欧冠小组赛还剩下一轮的情况下，多特蒙德并没有掌握出线的主动权。

“到目前为止，我们在小组赛阶段踢得很好。对巴塞罗那的比赛中，我们有着出色的表现，但却与胜利失之交臂。如果我们赢了，我们现在就不会处于这种情况了。也许我们现在是比赛计划的一个小牺牲品，因为国际米兰要面对一个被认为是最强的小组对手，但是巴萨已经提前出线了。如果我们赢了布拉格，以10分结束小组赛，那就太好了。同时，这样的结果也必然是多特蒙德的自我形象。这是否足够，我们拭目以待。”

但胡梅尔斯认为绝对不可以轻视对手布拉格斯拉维亚。

“到目前为止，布拉格在所有的欧冠比赛中都表现得很好。他们在米兰和巴塞罗那都取得平局，甚至有可能击败国际米兰。他们给巴萨和我们带来了很大的麻烦。这就是为什么我们知道他们有一个非常好的团队。当然，外界看来他们的名气没有那么大。在媒体中，有些东西必须写得很小，这样在回顾时可能的失败就可以被当作耻辱而不予考虑。事实上，布拉格是一支非常好的球队，这绝对不会让我们的生活变得轻松。我们知道接下来会发生什么，我认为当球迷们也知道的时候，这也不是坏事。在外面，每个人都说：你必须把他们横扫。但是，再说一遍：斯拉维亚真的很好，值得认可。”

谈到他在回归后的角色时，他表示：“我试图用生命来填补这个角色，并承担责任。特别是在球场上，我口头上鼓励，命令和欢呼。这已经是我们团队的一个问题，有时我们有点沉默。这就是为什么领袖的行动非常重要。在球场之外，你也要积极地扮演好这个角色，在会面、采访和签名会上，你都要做一个好榜样。”

“倒数第二周是我第一次表现不佳。否则，我个人会很满意。我踢得很好，也踢了几场不错的比赛。我在对巴塞罗那的比赛中犯的错误和在柏林的被罚下当然破坏了整件事。因此，我想要圆满结束对我个人来说很美好的2019年，2018年后对我来说并不那么棒。”

“在我看来，今年是绝对令人满意的。我陷入困境后在拜仁做出了回击，赢得了双冠王。在多特蒙德，我立刻站稳了脚跟。”

“我的大目标是，在新的一年里，用冠军来结束2019年上半赛季的良好表现。我们希望在这三项赛事中保持前进，并出现在关键的时刻。”