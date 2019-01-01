胡安弗兰推迟马竞续约：这些决定并不容易

这名经验丰富的后卫因为在万达大都市里缺少比赛时间而感到沮丧，他可能会在这个夏天以自由球员的身份离开。

马德里竞技后卫胡安弗兰表示，他将等到赛季结束后再决定是否与俱乐部续约。

这位34岁的球员在去年6月同意了一年的续约，但是这个赛季他一直在为比赛时间而挣扎，只在西甲首发了14次。

尽管这位前西班牙国脚的新合同正在谈判中，他说他将推迟到赛季结束后再做决定。

“我得到了一份新合同，但我推迟了。”胡安弗兰说，“现在最重要的是球队和赛季的强势结束。”

“马竞对这个报价表现出了很大的信心，但是这些决定并不容易，在我做出决定之前我会和我的家人谈谈。”

这名右后卫于2011年1月从奥萨苏纳加盟马竞，在俱乐部的九年里，他已经踢了近350场比赛。

然而，这个赛季他在万达都会球场的出场顺位有所下降，圣地亚哥·阿里亚斯成为了球队首发的右后卫。

胡安弗兰已经成为床单军团的传奇人物，也是2014年冠军阵容中仅存的几名球员之一。

这位后卫还赢得了2013年的国王杯，2012年和2018年的欧联杯的冠军，并两次获得欧冠联赛的亚军。

如果这将是胡安弗兰在马竞的最后一个赛季的话，看起来很可能在没有奖杯的情况下结束，因为这支球队离榜首巴塞罗那还有9分的差距，而且已经被国王杯和冠军联赛淘汰。

这名后卫也可能和他的队友迭戈·戈丁一起在今夏离开俱乐部，乌拉圭人与转会国米的传闻联系在了一起。

马竞的下一场比赛将是在周六做客埃尔巴，然后他们将在接下来的比赛中迎战瓦伦西亚和巴拉多利德。

在西班牙首都马德里，这个赛季的结局可能会有些疲软，马竞几乎没有太多竞争力，因为他们已经落后巴塞罗那这么远了，但他们几乎确保了下个赛季的冠军联赛席位。