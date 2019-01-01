胜纽卡说明战术可行 索肖：曼城打法难复制

虽然曼联的成绩一直起伏不定，但红魔主帅坚称自己对球队该如何踢球心中有数。

曼联在周四与纽卡斯尔的比赛中的表现，几乎可以称得上是赛季开局以来少有的出色。他们在对手首开纪录的情况下，由马夏尔梅开二度，格林伍德和拉什福德各自建功，最终4-1大比分逆转取胜。

尽管进攻端多点开花，但防守仍然是曼联需要加强的环节。不过红魔主帅索尔斯克亚强调，击败纽卡足以证明球队的战术可以凑效。

挪威人告诉记者：“我相信大家都很清楚我们是一支什么样的球队。我们的支持者知道我们在期待什么，也知道我们什么时候是最佳状态。”

“我们在周四证明了，即使我们1球落后，我们也不会低下头。我们必须更加努力。”

“我们踢不出tippy-tappy的足球，现在只有曼城能够实现这种风格。”

“我们必须在每场比赛中表现出更充足的能量，动力和紧迫感，并且甘于奉献。这是我们现在必须要做到的。“

目前，曼联与联赛前四还有4分差距。索尔斯克亚相信他们能在5月到来时进入欧冠直升区。

“我们要在最后一场与莱斯特的比赛前进入前四，但或许还是要取决于那场比赛的结果，谁知道呢？”

“我之前已经说过，我们未来数年还要面临许多挑战。我们还很年轻，但我今年对这支球队就有很多期待。”

本周六，曼联将要面对伯恩利，下周中，他们还将客场挑战阿森纳。联赛领头羊利物浦的主帅克洛普将这样的赛程描述为“犯罪”，而索尔斯克亚也支持对此做出一些调整。

“这个国家非常传统，所以我不可能看到这点发生什么改变，但这应该被改变。”

“我认为这对小伙子们来说很不公平。与上一场比赛之间只间隔48小时，还要求拿出最好的身心状态，这不公平。”

“但我们在周六的比赛之后现在处在有利位置，因为与纽卡的比赛在45分钟之内就结束了，并且我们还很年轻。”

“我们有机会在面对伯恩利时打出我们的最佳状态。我认为我们的平均年龄小于纽卡，所以我们的恢复也会比伯恩利更容易。”

“但这还是不公平，特别是与伯恩利比赛才刚刚结束，新年的比赛又来了，3天要打两场比赛。”