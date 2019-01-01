胜切沃锻炼阵型 安帅盼主场淘汰阿森纳

那不勒斯在欧联杯1/4决赛首回合中客场0-2不敌阿森纳，双方次回合较量将在北京时间周五凌晨进行，主帅安切洛蒂希望球队可以在主场逆转淘汰枪手。

北京时间4月18日，欧联杯1/4决赛次回合将在明天凌晨上演，那不勒斯坐镇主场迎战阿森纳。在首回合中安切洛蒂的球队客场0-2败北，他们希望在主场能够淘汰对手晋级欧联杯四强。

当被问及那不勒斯晋级的关键因素有哪些时，安切洛蒂说：“勇气、智慧和决心。”

“在首回合比赛中，我看到球员们的一些勇气，尤其是在比赛上半场。在战术智慧方面，我们冒了很多风险，但是我们必须如此。”

“我们必须在即将到来的比赛中倾注所有的决心，时刻绷紧神经。我们必须有积极的斗志，抓住这次机会争取晋级。”

在上周末的意甲联赛中那不勒斯3-1击败切沃，在那场比赛中，安切洛蒂在前场排出了米利克，因西涅和默滕斯的三前锋组合。

在被问到是否会在对阿森纳的比赛中继续沿用这个前场组合时，安切洛蒂表示：“是的，这有可能。”

“比赛是90分钟，这并不意味着我们必须在前15或者20分钟就要取得进球，我们希望比赛一直是开放的。现在我们是唯一一支留在欧战赛场上的意大利球队，在次回合对阵阿森纳的比赛中那不勒斯会拼尽全力，我们希望在比赛结束后，那不勒斯继续留在欧战赛场。”

在首回合较量中，那不勒斯的两粒失球都发生在比赛前30分钟里。安切洛蒂回顾说：“我们在首回合的比赛中发挥并不好，当时球员们心理压力比较大，这种情况不会发生在次回合中，我们必须要发挥得更出色。”

“实际上次回合比赛的气氛会完全不同，我相信那不勒斯的球迷们会给我们大力的支持。我可以向那不勒斯的球迷保证，我们会在比赛中展示勇气和能力，为他们奉献一场精彩的比赛。”