胜不骄傲 阿尔特塔：阿森纳还有很多地方可以进步

新枪手主帅不会让积极的结果分散他改变球队的注意力。

米克尔·阿尔特塔强调，在周四欧联杯1-0战胜奥林匹亚科斯之后，阿森纳还有很大的提升空间。

亚历山大·拉卡泽特在第81分钟的进球为枪手在32强首回合中赢得了优势，下周他们将在酋长球场踢第二回合。

阿森纳在过去的九场比赛中保持不败，阿尔特塔很高兴他的球队在希腊的心态给他留下了深刻的印象。

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“我们每天都在进步，一场又一场比赛，因为在这个过程中，我有很多地方想要提高，我看到的很多东西都不能让我们更好地控制比赛，创造更多的机会。”阿尔特塔告诉BT体育。

“与此同时，他们有一颗坚韧的心，他们的态度和承诺——他们回防的方式，我们有三名球员抽筋和受伤，但他们仍然坚持了下来，这是他们的功劳。”

阿尔特塔对上任后的第二场客场胜利感到满意，西班牙人认为他们的优势可以更全面。

“这是一个非常好的结果，在欧洲客场取胜非常困难。阿尔特塔说：“能来到这样一个地方，这都是小伙子们的功劳。”

“我们在前10分钟吃了不少苦头，当我们有机会撕破防线的时候，我们传丢了很多简单的球，在这种情况下，我们放弃了球权。”

“所以，我们的比赛没有任何连贯性。在那之后，我们开始在比赛中有更多的控制，创造我们想要的情况，创造一些好的机会。”

“在下半场，除了定位球，我们的防守控制得更好。我们更好地控制了对手半场的比赛，我们有机会进更多的球。”

“我认为我们本可以把两回合比赛安排在一个更好的位置，现在情况仍然很好，但我们有机会与顶级球员交手，我们希望把球打进球门。”