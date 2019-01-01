背上水货之名 弗雷德承认在曼联很艰难

巴西中场弗雷德在2018年高价加盟曼联，他承认自己的处子赛季令人失望。

弗雷德承认他在曼联的首个赛季是“艰难的”，但是这名以5200万英镑(6500万美元)签约的球员希望下赛季在老特拉福德得到全面的提升。

然而，弗雷德和他周围的许多人一样，也面临着前后矛盾的问题，结果他发现自己的出场顺位在下降。

他相信在赛季即将结束的时候已经有了一些鼓舞人心的迹象，但是他也承认他在曼联的日子并没有像他所希望的那样过去。

弗雷德在俱乐部官方网站上说:“上个赛季，我在这里的第一个赛季，很艰难，但我想我结束了这个赛季，我很好，我希望下个赛季会对我很好，对曼联更好，我很高兴能成为其中的一员。英超联赛很艰难，有很多大俱乐部，但我认为德比是最好的比赛，所以当我们看到赛程表时，我们会先看那些比赛。很难选出一支球队，因为英超有很多重要的比赛，很明显，有像利物浦、曼城、切尔西这样的顶级球队，我认为那些重要的比赛，踢‘big 6’总是好的。我们总是期待着他们的到来，我们都想在球场上赢他们。”

弗雷德绝不是曼联在2018-19赛季唯一没有达到预期的球员。因此，索尔斯克亚不得不又一次重建球队。

弗雷德希望球队能在2019- 2020赛季回到最佳状态，他相信红魔作为一个整体会更有竞争力。

他说:“我们还有一些需要改进的地方;我们对上个赛季的结局并不满意。不幸的是，我们在欧冠和其他杯赛上都没能走得更远，我们在联赛中的表现也没有达到我们想要的水平，所以我认为我们还有需要改进的地方。作为一支球队，我们将讨论出了什么问题，这样我们就能有一个更好的赛季，并为奖杯而挑战。这是我们所有人，以及球迷最想要的！

弗雷德补充道:“我想说的是下赛季我们会更好。我们将期待挑战奖杯。我们是曼联，我们必须准备好为每一个奖杯而战，我相信在球迷们的大力支持下，我们会有一个成功的赛季。”