胆大口直 伊布：美职联没有我将很快被人们忘记

这位合同到期的巨星老将声称在美国的赛事需要瑞典前锋继续留在洛杉矶银河队来保持声望。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇在谈到洛杉矶银河队在附加赛中输给对手洛杉矶足球俱乐部后的未来时，很有可能将临别赠言送给了美国职业足球大联盟。

这位38岁的球员在2019年常规赛中攻入30球，带领银河队重返季后赛。

他在周四的德比战中命中了目标，但没能在3-5的德比失利中拯救球队。

伊布与洛杉矶的合同将于12月到期，他并不羞于谈论回到欧洲的可能性，前俱乐部曼联和许多意甲球队都与之有联系。

这名前瑞典球星坚称与银河的进一步合同不取决于财政条款。

然而，他以一种典型的大胆方式暗示，如果他不再在联盟打球，美国职业足球大联盟很快就会被人们遗忘。

据ESPN报道，他说：“这不是钱的问题。”

“我还有两个月的合同。我们拭目以待。”

“(如果我留下来)，那么大联盟就很好，因为全世界都会看。如果我不留下，没人会记得什么是大联盟。”

伊布拉希莫维奇之前说过，他认为自己是美国足球史上最好的球员。

他在9月份的时候说：“我认为我是美国职业足球大联盟中最好的球员。”

“这可不是开玩笑。”

“我在这里踢了两年球，你看了吗?”

自从上个赛季初签约以来，伊布在银河队的58场比赛中攻入53球，包括附加赛。

随着他在洛杉矶的合同到期，他又被传将回到老特拉福德，而这位前尤文图斯、国际米兰和AC米兰球星也被传可能选择意甲作为目的地。

那不勒斯被认为是追逐这名球员的主角，俱乐部主席奥雷里奥·德·劳伦蒂斯告诉意大利天空体育：“伊布是我的朋友。”

“我在洛杉矶遇到他时，不是作为一个足球运动员，而是一个普通人，因为我们住在同一家酒店。”

“我邀请他和他的妻子和孩子一起吃晚饭，我们度过了一段美好的时光。我希望看到他穿上那不勒斯的球衣。这不仅仅是一个建议，这取决于他。这件事已经讨论了好几个月了。”