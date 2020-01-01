肩负社会责任 戈雷茨卡呼吁对抗德国右翼政治

这位25岁的球员认为他不能把自己作为职业球员的地位视为理所当然。

拜仁慕尼黑中场球员莱昂·戈雷茨卡公开谈论了在德国反对右翼政治的麻烦，并从那些与他有着类似平台的人那里获得灵感，帮助对抗社会不公。

戈雷茨卡解释说，作为一名职业球员，他有能力以其他职业所不能的方式表达自己的信念。

这名德国国脚最近一直受到媒体的关注，因为他在推特上敦促自己的粉丝关注奥斯维辛集中营纪念馆的官方账号。

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在此之前，拜仁球迷纪念了一名在纳粹主义运动中受害的犹太球迷，他们在上个月与沙尔克的主场比赛中纪念了集中营解放75周年。

“在这方面，球迷和我们球员都有很大的责任。”戈雷茨卡在接受 够力足球 和 DAZN 的独家采访时说。

“（前西德国家队队员）弗里茨·沃尔特曾经说过，所有的国家队队员都是穿着短裤的外交部长。我认为这句话很好。我们球员应该利用我们得到的关注来提高对这些问题的认识。”

“我可以用我的影响力来传达某种态度，最好是把它传递给年轻的球迷，成为他们的榜样。这样我就能尽我的本分了。我呼吁其他足球专业人士也这样做。”

在社交媒体上，戈雷茨卡并没有隐瞒自己对与足球无关的问题的看法，而是从体育界内外的其他人那里获得了前进的灵感。

“我收到的反馈最集中的是来自我的直接环境，这一直是积极的。”他继续说：“但我总觉得，当公众人物摆出真实的姿态时，社会是幸福的。”

“在社交媒体上，你可能会因为这样的事情而引起轩然大波，这是事实的一部分。如何处理它是一个分类的问题。”

“你很快就能看出一个人是否真的在思考和客观地批评，或者这只是个人的侮辱。”

“除了我已经提到的弗里茨·沃尔特，所有参与‘反对种族主义’运动的球员都是榜样。还有美国国家队队长梅根·拉皮诺。她在政治和社会政治问题上的立场非常明确。”

“我确实在镜头前说了很多废话，但不是在这个话题上。”

这名中场球员也表达了他的队友杰罗姆·博阿滕最近对德国种族主义增加的看法，但他很感激一些事件被以积极的方式处理。

他说：“人们对这些事件的感觉更强烈了。我也认为，我们已经在德国进一步向种族主义进行斗争了。”

“这促使我再次表明立场，公开表达我的观点。然而，最近也有一些积极的例子。当勒罗伊·夸德沃在普鲁士明斯特球场踢球时被维尔茨堡踢球者以种族主义的方式侮辱时，球迷们帮助警方找到了肇事者。”

“此外，在球场上还为受伤的球员欢呼。这是解决这种情况的一个很好的例子。这些美丽而重要的时刻得到关注是很重要的。这就产生了一种群体感，每个人都意识到，在与右翼的斗争中，他们并不孤单。”