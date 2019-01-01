肖力撑世界级队友：丢球太诡异 不能怪德赫亚

这名后卫支持他在老特拉福德队友“振作起来”，此前他的失误让红魔在维卡拉奇路失去了宝贵的积分。

在对阵沃特福德的比赛中犯错后，曼联门将德赫亚被卢克·肖形容为“世界级的”，并表示是货“绝不可以责怪他”。

周日，红魔在维卡拉日路遭遇英超联赛垫底的俱乐部，但在争夺联赛前四的道路上遭遇了重大挫折。

在上半场低迷的情况下，沃特福德在第50分钟时获得了领先优势，德赫亚把萨尔疲软射门挡进了球门，这让主场球迷中爆发了疯狂的庆祝场面。

万比萨卡在禁区内对萨尔的鲁莽犯规给了黄蜂队一个让他们的领先优势扩大一倍的机会——迪尼适时地罚进了这粒点球。

曼联在比赛剩下的35分钟里一直气喘吁吁，替补球员保罗·博格巴伤愈复出后带领球队进行了反击，但沃特福德还是以2-0的比分锁定胜局。

在终场哨声吹响后，肖站出来为德赫亚辩护，他承认了那是一个“奇怪的进球”，并坚持认为他的能力不应该受到质疑，特别是考虑到他在过去曾拯救过红魔多少次。

“当然，这是个奇怪的进球。”曼联后卫告诉MUTV。

“大卫在这里这么多年，在这么多不同的比赛中救了我们很多次。你根本不可以把责任推到他身上。”

“他是一个世界级的门将，我相信他会振作起来的。”

“我相信所有的小伙子都会在他身边。大卫是大卫。他总是很开心，希望他能保持开心，在节礼日时专注于比赛。”

索尔斯克亚的球队在12月初接连击败热刺和曼城之后，似乎已经进入了一个转折点，在经历了2019- 2020赛季糟糕的开局后，冠军联赛的席位又回到了人们的视野中。

然而，在沃特福德的失利，加上上周在主场1-1战平埃弗顿的比赛，使得红魔在节礼日的老特拉福德与纽卡斯尔的比赛前又回到了最初的位置。

肖呼吁他的队友们在喜鹊抵达曼彻斯特的时候提高他们的比赛水平，因为此前曼联在顶级联赛中对阵弱队的表现仍然令人担忧。

“这是一支优秀的球队，我们现在就要为这场比赛做准备，因为我们需要赢得这场比赛。”肖补充道。

“对热刺和曼城的胜利是伟大的，但是现在他们看起来毫无意义，因为我们需要击败比我们落后的球队。我们还没能这样做。”

“我们需要变得更好，我们知道我们需要变得更好。我们将在训练场上努力，希望节礼日过得愉快。”