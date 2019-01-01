肖：他和穆帅完全不同 他把激情带回了曼联

英格兰后卫拒绝批评他的前任教练，但承认了继任者对老特拉福德的深远影响。

曼联后卫卢克·肖赞扬了看守教练索尔斯克亚在何塞·穆里尼奥离开后给俱乐部带来的热情。

索尔斯克亚在圣诞节前接替穆里尼奥的位置，迄今为止已经赢得了所有三场比赛，带领球队攻入12球，仅失3球。

挪威人因恢复了球队的进攻风格而受到称赞，正是这种风格将球队最有创造力的球员发挥到了极致，尤其是保罗·博格巴——两场比赛中攻入四球。

肖也同样热情洋溢地赞扬了这位45岁的年轻教练，以及他在如此短的时间内给球队带来的变化和影响。

肖在接受《天空体育》采访时说：“奥莱有着完全不同的风格，我们正在适应这种风格，并乐在其中，这是最重要的。”

“随着奥莱的回归，这里的气氛非常热烈，有很多美好的事情值得期待。”

“奥莱是一个非常积极和友好的人，他非常了解这个俱乐部，因为他在这里已经很多年了，他知道俱乐部需要什么。他会在这里呆6个月，这对他来说是一件很重要的事情，这对他来说太棒了。”

“我们都支持他，我们都想给他最好的，就像他想把最好的带给我们一样。我们必须一起努力，继续做正确的事情，保持微笑，继续赢得比赛。

肖已经在索尔斯克亚的带领下恢复了首发阵容，而在穆里尼奥执教的最后四场比赛中，肖都没能比赛机会。

这位英格兰后卫在葡萄牙人的带领下经常经历一段艰难的关系，尽管他拒绝批评这位前切尔西主帅，并且渴望向前看而不是向后看。

“我感谢何塞为俱乐部所做的一切，也感谢他为我个人和球员所做的一切。”肖补充道。

“我签了一份新合同，我想参加每一场比赛，尽可能地帮助球队。希望我能继续比赛，保持我在球队中的地位。”

“我最近没有太多伤病，这很好。我需要保持健康，继续帮助球队，也许这个赛季能赢得一个奖杯。

“我们没有达到我们想要的排名，也没有达到我们应该达到的排名，所以我们有一个非常重要的下半个赛季。我们的目标是重回前四，因为没有欧冠资格的曼联并不够好。这是我们想要达到的目标，也是我们奋斗的目标。”

曼联将在周三晚上回到英超赛场，客场挑战纽卡斯尔，然后在周六开始他们对阵雷丁的足总杯比赛。