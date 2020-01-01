肖不满红魔被重点关注 盼胜蓝军能回正规

红魔后卫认为对于自己球队的大肆指责并不公平，因为同样战绩堪忧的阿森纳显然没有受到同样对待。

两支球队最近几个赛季的表现都无法令人满意。本赛季，他们甚至距离竞争前四都还有一定差距。

曼联在过去三场联赛中遭遇1平2负，目前他们仅排在积分榜第9位，与排名第4的切尔西之间相差6分。

而阿森纳的情况更加糟糕一些。在周日对阵纽卡斯尔之前，阿尔特塔的球队过去四场比赛都是以平局收场，排在积分榜第11位，比曼联的积分还少4分。

其他球队

这样的成绩无疑令2013年之后就再没有品尝过英超冠军滋味的曼联饱受外界质疑，但卢克肖认为这些攻击过于夸张。

他告诉《镜报》：“我必须做个厚脸皮。有时候人们很容易就忘了我真正经历过什么。”

“在任何地方踢球，厚脸皮都是必不可少的，特别是在一些世界级豪门比如曼联。每个人都在看着你，都在等着你失败。”

“无论是什么地方出了问题，他们想要的只是找个机会来抨击你，但这就是为曼联踢球肯定会遇到的。”

“阿森纳也是一家很伟大的俱乐部，但没有人会对他们如此的不尊重。他们也没能打出一个无比辉煌的赛季，但这点却很少很少被提及。”

“我发现这很有趣，如果是曼联，每个人都会跳出来指责，但阿森纳就不会得到这样的关注。”

“看吧，我们不够好的时候我们自己知道，现在就是。我们都清楚自己的处境。”

“我们要让这家俱乐部重新回到属于它的位置上——赢得冠军，挑战奖杯。老实说我相信我们正在实现这一目标的道路上。”

24岁的英格兰后卫还赞美了红魔主帅索尔斯克亚，但他认为挪威人陷入如此境地，球员们也要承担责任。

肖继续说道：“我们都知道主帅已经在尽力在接受外界对他的质疑，我们都是敬佩他，但作为球员你必须反思，这一切都与你有关。”

“主帅不可能一直去承受质疑，保护我们。现在要看我们的了，我们必须要担起责任，在球场上拿出该有的表现。”

“索尔斯克亚与我过去在曼联共事过的主帅不同，他不会急匆匆地来批评我们。”

“每个主帅都有他自己的处事方式，作为一名职业球员，你只需要接受他们，相信他们会以自己的方式，找到最佳的途径，去取得成功。”

“在更衣室，他总是能够让我们知道我们是否是在按照他的预期在行事，但我们去到球场上，他就无能为力了，所以还是要靠我们自己。”

“索尔斯克亚可以做的只是帮助我们准备，但困难出现时，只有我们自己能够证明我们配得上成为曼联球员。”

“我们在这里是因为主帅信任我们。而这个赛季很多次我们都让他，让我们自己，也让我们的球迷们感到失望。我们知道我们的能力比成绩所反映出来的更强。”

“积极的一面是，我们仍有许多比赛要踢，和前四的比赛以及两个杯赛。所以现在是时候让一切回归正规，与切尔西一战就是很好的重启机会。”