聚焦西班牙莱万：武磊东家出品 多豪门争夺

这位18岁的瓦伦西亚新星已经与曼城和AC米兰联系在一起，当然，他也有可能转会回到诺坎普球场。

在拉玛西亚青训营，很多巴塞罗那的希望之星都因种种原因在获得一线队出场机会之前离开球队。

自从瓜迪奥拉离任主教练以来，这种趋势近年来有所增长，巴塞罗那需要向世界上一些最好的青年才俊证明，穿上巴萨球衣意味着成功。

这当中的很多球员都选择加入了另一家欧洲顶级俱乐部，并且还是在他们刚刚能够进入职业层面的时候。

其他球队

约尔迪-埃斯科巴，也是其中的一员，他甚至都没有等到可以转为职业球员的年龄。不过，他没有选择加入一家巴萨的死敌球队。

埃斯科巴在U8年龄段表现非常出色，是巴塞罗那的最佳射手，但是他并没有完全适应这样的环境。他曾在多项比赛中被评为比赛最佳球员，但在加泰罗尼亚长大的他和家人并不想离开这里。

于是，他一反该地区许多年轻球员所走的道路，将加盟西班牙人。事实证明，这样做对埃斯科巴有利，正处于进入瓦伦西亚一线队的关键时期。最近几个月，他的转会流言非常多，多数都是大俱乐部。

这名前锋被一些人形容为 "西班牙莱万多夫斯基"，虽然他还没有在成年比赛中亮相，但这并没有阻止曼城、皇马、AC米兰和尤文图斯等俱乐部对他颇为关注。

在进入巴萨青训营之前，埃斯科巴曾在家乡里奥达雷内斯附近的多家地方俱乐部效力，他年轻的职业生涯真正起飞是在西班牙人。他为西班牙人效力了四年，帮助他们赢得了U12全国冠军。埃斯科巴展现出了出色的技术能力以及战术智慧，远超同龄的其他球员。瓦伦西亚因此看上了这位出众的希望之星。

"加盟瓦伦西亚就像回家一样。"埃斯科巴的父亲在儿子最近一次转会后说。当然，西班牙人曾试图留住埃斯科巴，巴萨甚至也伸出了橄榄枝，但埃斯科巴坚定地表示，他希望换个环境来帮助自己发展。

加盟俱乐部的第一个赛季，埃斯科巴就打进了27个进球。第二年，他又打进了19个进球。他继续在各种青年赛事中斩获MVP奖项，而在国际赛场上，尽管他只有15岁，却获得了西班牙U17的首秀机会。

2018年夏天，埃斯科巴的身价再次上涨。他与俱乐部签订了一份新合同，将为瓦伦西亚效力至2022年，并包含8000万欧元的解约金条款，时任瓦伦西亚教练马塞利诺邀请这位16岁的球员参加成年队季前备战。尽管经验不足，但这位年轻的前锋还是给一线队教练组留下了深刻的印象。

"能来到瓦伦西亚这样的球队，和一线队一起踢球，这给了我很大的动力。"埃斯科巴在接受采访时说。"我必须感谢教练组在季前备战时选择我。每个人对我非常好，帮助我们这些孩子适应了这个集体。"

尽管如此，埃斯科巴仍在等待他的一线队正式比赛首秀。2019-20赛季，他为西班牙足球第三级别联赛的瓦伦西亚B队效力，同时也代表U19队参加了青年欧冠赛事，他在对阵阿贾克斯和切尔西的比赛中都有进球。

如果需要继续等待在西甲踢球的机会，那么埃斯科巴选择转会也不是没有可能。据报道，瓦伦西亚在1月转会窗口拒绝了巴塞罗那的报价，而意大利媒体则将他与AC米兰紧密联系在一起。

埃斯科巴在最近的一次Instagram互动中表示："我在瓦伦西亚度过了5个赛季，心中一直怀揣着这个梦想（为一线队效力）。"不过，埃斯科巴此前的履历已经表明，他并不惧怕新的体验，因为只有这样才能确保自己能够不断进步。

瓦伦西亚在过去三个赛季中让费兰-托雷斯和李康仁升入一线队效果不错，这一次他们必须考虑埃斯科巴的职业发展问题。